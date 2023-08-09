一家7孩一天吃1餐 救助協會：逾2成受助兒暑假三餐不穩

據「1919陪讀計畫－暑期生活問卷調查」，在接受調查的1068位兒少中，暑期若沒到陪讀班，逾2成孩子一天僅能吃到1或2餐，有1成5的孩子吃不飽或挨餓。以台東迦南1919陪讀班的小弘（化名）為例，他與6個弟兄姐妹若暑假沒到陪讀班，一天僅能吃1餐。基督教救助協會說，1919陪讀計畫將資助2500名弱勢家庭兒少，募集陪讀費6000萬元，懇請大眾支持。

今年小三的小弘，媽媽阿香（化名）白天在加油站工作，靠微薄收入養活一家子人，陪讀班主任陳秀鳳說，阿香有一個男友，但不務正業，靠她一個人要維持9個人的開銷，實在艱苦，所以陪讀班讓他們一家7個孩子全到陪讀班，減輕阿香壓力。台東迦南1919陪讀班國中與國小生共30人，周二至周六上午有暑期課程，孩子們都會吃完午餐再回家。

陳秀鳳說，孩子們的家長或一早就上山務農，或像阿香這樣到山下工作，中午很難趕回來。若陪讀班中午沒供餐，那小弘與兄弟姊妹就全得挨餓，等媽媽晚上買外食回來才吃。雖然小弘的哥姊已是國中生，在陪讀班訓練下也會下廚，但巧婦難為無米之炊，家裡冰箱常空空如也。若沒有來陪讀班，這7個孩子可能一整天只吃得到一餐。

迦南陪讀班於7月中收到「賈以食日--大人系日式咖哩組」，廚房媽媽還在其中加了青菜，增添風味。小弘與其他孩子們看到後，眼睛都亮了起來，這餐大家吃得津津有味，一大鍋咖哩與白飯一掃而空。「部落的孩子能吃飽就不錯了，很少有機會接觸咖哩這樣的食物。感謝賈以食日的用心，給了孩子美味又營養的健康料理。」

基督教救助協會指出，賈以食日是藝人賈靜雯與弟弟賈子宸攜手創立的麵食品牌，曾多次捐贈自家的產品給1919陪讀班，得知陪讀班有近2成孩子暑期三餐不穩定，今年特別捐出1000盒「 大人系日式咖哩組」，每盒有牛肉（咖咖牛）與雞肉（可可雞）各一包。

救助協會秘書長夏忠堅表示，目前在全台229個1919國中小陪讀班中，有160班提供晚餐，雖然餐點經費有限，但幸好有像賈以食日的企業，與各大賣場支持，讓許多陪讀班節省不少經費。

112學年度1919陪讀計畫將資助全台2500名弱勢家庭兒少，募集陪讀費6000萬元，每個國小班孩子一個月陪讀費只要1200元，國中班2000元，懇請社會大眾一起支持1919陪讀計畫，讓他們能在第二個家與其他家人共享晚餐、分享愛。