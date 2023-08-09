廢棄香灰製成屋瓦改善酸雨問題 大甲高中工程學科全國第一名

2023第63屆全國科展日前在基隆市頒獎，台中市大甲高中4件作品代表台中市參賽，共獲得5個獎項，工程學科(二)作品「香灰再利用-以廢棄香灰製成屋瓦及人行地磚改善酸雨問題之研究」榮獲全國第一名，學生張心瑀、林永泰及指導老師黃嘉男將獲總統召見。

這是大甲高中連續2年作品全國科展第一名榮獲此殊榮，這件作品同時獲得台灣康寧特別獎特優肯定，黃嘉男老師同時在這屆科展獲頒優良指導教師表揚。

學生白芯瑋、曾筠倪、葉嘉恩在黃嘉男老師指導下以「疫情之下的學習-探討ChatGPT對於高中學生數學混成學習數學成績與學習參與度之影響」榮獲行為與社會學科佳作，陳紘赫、張筑涵及鄭晴云在阮計芷老師指導下作品「以食用油混合蜂蠟製成可食性塗層對聖女番茄保鮮效果之評估」榮獲最佳團體奬，鄭園儒、葉珮姍及郭芷安在化學科陳孟男老師指導下以「鋁程有快有慢-鋁空氣電池的特性探討」作品榮獲最佳鄉土教材獎。

大甲高中高榮利校長表示，本屆全國科展學校共4件作品代表台中市參賽，共榮獲5個獎項，其中香灰再利用的研究作品榮獲全國第一名，再次獲總統召見，大甲高中在科學研究方面展現強勁的動能。

研究主題取材自生活的觀察及問題的發現，結合環境永續、食品安全、AI智能及電池能源等流行的趨勢與題材。