快訊

月領破萬可期？國保獨家揭密 100萬人明年養老金再加碼

繼廣島長崎後 東京險被投原子彈 美國何不展示性試爆就好

桃園越法麵包489人通報不適 食藥署：「3食品」驗出沙門氏菌

廢棄香灰製成屋瓦改善酸雨問題 大甲高中工程學科全國第一名

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
2023第63屆全國科展，台中市大甲高中工程學科(二)作品「香灰再利用-以廢棄香灰製成屋瓦及人行地磚改善酸雨問題之研究」，榮獲全國第一名。圖／大甲高中提供
2023第63屆全國科展，台中市大甲高中工程學科(二)作品「香灰再利用-以廢棄香灰製成屋瓦及人行地磚改善酸雨問題之研究」，榮獲全國第一名。圖／大甲高中提供

2023第63屆全國科展日前在基隆市頒獎，台中市大甲高中4件作品代表台中市參賽，共獲得5個獎項，工程學科(二)作品「香灰再利用-以廢棄香灰製成屋瓦及人行地磚改善酸雨問題之研究」榮獲全國第一名，學生張心瑀、林永泰及指導老師黃嘉男將獲總統召見。

這是大甲高中連續2年作品全國科展第一名榮獲此殊榮，這件作品同時獲得台灣康寧特別獎特優肯定，黃嘉男老師同時在這屆科展獲頒優良指導教師表揚。

學生白芯瑋、曾筠倪、葉嘉恩在黃嘉男老師指導下以「疫情之下的學習-探討ChatGPT對於高中學生數學混成學習數學成績與學習參與度之影響」榮獲行為與社會學科佳作，陳紘赫、張筑涵及鄭晴云在阮計芷老師指導下作品「以食用油混合蜂蠟製成可食性塗層對聖女番茄保鮮效果之評估」榮獲最佳團體奬，鄭園儒、葉珮姍及郭芷安在化學科陳孟男老師指導下以「鋁程有快有慢-鋁空氣電池的特性探討」作品榮獲最佳鄉土教材獎。

大甲高中高榮利校長表示，本屆全國科展學校共4件作品代表台中市參賽，共榮獲5個獎項，其中香灰再利用的研究作品榮獲全國第一名，再次獲總統召見，大甲高中在科學研究方面展現強勁的動能。

研究主題取材自生活的觀察及問題的發現，結合環境永續、食品安全、AI智能及電池能源等流行的趨勢與題材。

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

台中市 特別獎

延伸閱讀

擴大布局電池國產化版圖 台塑新智能3億入股儲盈科技

花蓮中央路左轉道工程近尾聲 中山路口2時段封閉鋪路

代課師每周上逾20節還要帶科展 學校用人挨批慣老闆

前3年罰7件！勞部啟動戶外作業熱專案檢查 今夏已罰5件

相關新聞

世界童軍大露營出包 童軍總會國家訓練員：我國堅守到撤營 實屬不易

韓國童軍大露營亂象百出，中華民國童軍代表團昨天撤出營地，經由大會分別安置在4所大學院校宿舍。嘉義市童軍總會國家訓練員陳榮...

花蓮藝才班國樂教甄 掀爭議

花蓮縣辦理國中小學教師聯合甄選，國小藝才班國樂專長開出2個名額，簡章註名應考資格為「國樂相關科系」，有民眾向縣議員楊華美...

音樂系算國樂相關科系？ 花蓮國小藝才班教甄引爭議

花蓮縣辦理國中小學教師聯合甄選，國小藝才班國樂專長開出2個名額，簡章註名應考資格為「國樂相關科系」，有民眾向縣議員楊華美...

影／新竹縣首屆公益寫作班啟發興趣 4校20名學生獲佳作獎

新竹縣政府教育局與聯合報系今年首度合作公益寫作班，選出20位佳作今頒獎，教育局長楊郡慈表示，這次與聯合報攜手舉辦國中生寫...

準備發獎金囉！ 海內外運動競賽 彰化健兒摘4金3銀5銅

彰化縣運動好手近日參加國內外比賽屢傳捷報，海外賽事摘2銀3銅，全國賽事勇奪4金1銀2銅，彰化縣政府除了籌辦慶祝活動之外，...

葛菈拜民族小學打敗15國 奪國際青少年機器人大賽2大獎

新竹縣葛菈拜民族小學（原尖石國小）赴韓國參加國際青少年機器人大賽，擊敗15個國家、60多個隊伍及將近3000人，一舉拿下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦