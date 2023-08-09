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世界童軍大露營出包 童軍總會國家訓練員：我國堅守到撤營 實屬不易

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
韓國世界童軍大露營因為颱風緣故，各國代表團提前撤出海濱營地，中華民國童軍代表團撤出前，舉行降旗典禮。圖片/讀者提供
韓國世界童軍大露營因為颱風緣故，各國代表團提前撤出海濱營地，中華民國童軍代表團撤出前，舉行降旗典禮。圖片/讀者提供

韓國童軍大露營亂象百出，中華民國童軍代表團昨天撤出營地，經由大會分別安置在4所大學院校宿舍。嘉義市童軍總會國家訓練員陳榮哲，讚揚中華民國童軍代表團，在世界各國童軍中，整體來說表現確實非常優異，批主辦單位應負最大責任！事前準備不周，難辭其咎。

陳榮哲說，童軍會幾位資深服務員，針對本次活動檢討：中華民國童軍代表團1600多人參加，面臨大自然嚴酷考驗，能夠堅守到主辦單位宣布撤離，實屬不易。

童軍活動與戶外教育，核心價值在使孩子們：走出安逸舒適的空間，在安全具挑戰性環境，漸進式依序接受生存訓練和適度考驗，使他們在面臨生存危機之時，具有強而有力的適應能力。

陳榮哲表示，這次活動，中華民國童軍代表團在世界各國童軍中，整體來說表現確實非常優異，至少在環境及衛生條件等等不佳情況之下，熬到颱風將至，大會宣布徹營，才從容離開，確實展現台灣童軍訓練有素。

氣候異常狀況，也在高溫35至38度上下，以亞熱帶地區的孩子，適應度應該是沒問題。只是韓國在4年前交接承辦活動，本就該從營地規劃、整理、評估一切可能性，做事前的準備！童軍會訓練及考驗委員會主任委員賴縉鴻認為，在韓國感受到熱浪侵襲烈日下，無樹可遮蔭的難受，但是還沒有到無可忍受的地步！蚊蟲肆虐，營地積水、等問題：主辦單位應負最大責任！事前準備不周，難辭其咎。

世界童軍大露營活動因為防颱原因提前撤出營地，但是閉幕活動仍將在11日舉行，韓方安排K-POP音樂會演出，12日各國代表團搭機離韓。

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