花蓮藝才班國樂教甄 掀爭議
花蓮縣辦理國中小學教師聯合甄選，國小藝才班國樂專長開出2個名額，簡章註名應考資格為「國樂相關科系」，有民眾向縣議員楊華美陳情，指有音樂系畢業考生獲錄取，質疑黑箱；縣府解釋，音樂也是國樂相關科系，接獲陳情後針對此案開會，決議正取考生符合報考資格。
縣議員楊華美昨天陪同陳情人出面，質疑教甄出包。陳情人是一位考生的丈夫，他說，簡章明定國樂相關科系才能應考，報考8人有7人是國樂系畢業，僅1人是音樂系，結果教甄委員會在複試名單公布前的6月7日開會，認定音樂系也可報考，還獲錄取，質疑「是否早知有考生不符簡章報名資格，才擴大解釋，替特定考生解套？」將向縣府提出訴願。
花蓮縣教師會總幹事楊金龍說，6月7日會議中，研覆意見是依簡章辦理，決議仍認為考生符合資格，討論過程與決議互相矛盾。楊華美說，簡章定義不清，還要事後透過會議解釋，難道不是縣府失職？教甄委員會擴大認定報名資格，有違常理。
花蓮縣政府代理祕書長、教甄委員會主委饒忠強調，聯合教甄定位為類國家考試，從簡章訂定、報名資格審查到錄取名單、點榜都經過教甄委員會審查通過，過程嚴謹，一切依法辦理。
他說，音樂是大水庫，國樂是其中一環，教育處業務科曾向教育部國教署詢問音樂系是不是國樂相關科系，獲答覆「從寬認證」，此事純粹是認知造成的誤解。
教育處表示，初試報名時就已認定資格，複試報名是審查相關證件正本與上傳資料相符，不是到複試時才放寬，且複試是採試教、口試及加考術科選才，並由學者專家評審。
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