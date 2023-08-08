2023夏戀高捷動漫季 南應大漫畫系等5校合辦學生成果展

台南應用科大漫畫系與光華高中、長榮中學、屏榮高中與樹德家商合作，參加「2023夏戀高捷動漫季－夏之盛會」舉辦學生成果展，展出到30日。歡迎各界人士前往參觀。

南應大表示，高中職的夥伴以實際行動展現出了學生在校期間所養成的專業技能。展示許多精心創作的作品例如胸章、創作作品集、帆布袋、明信片、杯套、貼紙、徽章、雷射雕刻、酷卡、合本、壓克力吊飾、畫作等，吸引了許多欣賞的目光。

南應大表示，漫畫系以培養擁有專業漫畫、插畫人才為職志，系上學生也對於動漫作品、文化都抱持著相當濃厚的興趣，而透過這次機會以概念店作為基地藉此向民眾、ACG同好展示優秀的作品，相信會對未來的創作方向更有信心。