快訊

學1個字要唸上萬遍 聽障女孩靠讀唇語考上北京清華博士生

藝人陳志強酒駕判2月 今現身北檢繳6萬易科罰金

摺疊直播Day 5未壞！YouTuber沒靈魂狂摺三星Galaxy Z Flip5逾31萬次 「賈伯斯」意外曝光

2023夏戀高捷動漫季 南應大漫畫系等5校合辦學生成果展

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南應大漫畫系與光華、長榮、屏榮、樹德合辦學生成果展。圖／校方提供
南應大漫畫系與光華、長榮、屏榮、樹德合辦學生成果展。圖／校方提供

台南應用科大漫畫系與光華高中、長榮中學、屏榮高中與樹德家商合作，參加「2023夏戀高捷動漫季－夏之盛會」舉辦學生成果展，展出到30日。歡迎各界人士前往參觀。

南應大表示，高中職的夥伴以實際行動展現出了學生在校期間所養成的專業技能。展示許多精心創作的作品例如胸章、創作作品集、帆布袋、明信片、杯套、貼紙、徽章、雷射雕刻、酷卡、合本、壓克力吊飾、畫作等，吸引了許多欣賞的目光。

南應大表示，漫畫系以培養擁有專業漫畫、插畫人才為職志，系上學生也對於動漫作品、文化都抱持著相當濃厚的興趣，而透過這次機會以概念店作為基地藉此向民眾、ACG同好展示優秀的作品，相信會對未來的創作方向更有信心。

校方指出，這些作品雖然是學生在課堂上的作業、報告但已經具有相當的水準，讓參訪民眾大為驚喜、紛紛給出讚美。許多民眾稱讚「能畫成這樣棒學習過程一定很辛苦」、「這幅畫的整體配色我很喜歡」、「這個人物的動作超有張力」，每一句話對漫畫系的師生來說都是難得的肯定。

南應大漫畫系與光華、長榮、屏榮、樹德合辦學生成果展。圖／校方提供
南應大漫畫系與光華、長榮、屏榮、樹德合辦學生成果展。圖／校方提供
南應大漫畫系與光華、長榮、屏榮、樹德合辦學生成果展。圖／校方提供
南應大漫畫系與光華、長榮、屏榮、樹德合辦學生成果展。圖／校方提供
南應大漫畫系與光華、長榮、屏榮、樹德合辦學生成果展。圖／校方提供
南應大漫畫系與光華、長榮、屏榮、樹德合辦學生成果展。圖／校方提供
南應大漫畫系與光華、長榮、屏榮、樹德合辦學生成果展。圖／校方提供
南應大漫畫系與光華、長榮、屏榮、樹德合辦學生成果展。圖／校方提供
南應大漫畫系與光華、長榮、屏榮、樹德合辦學生成果展。圖／校方提供
南應大漫畫系與光華、長榮、屏榮、樹德合辦學生成果展。圖／校方提供

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

長榮中學 高捷 畫作

延伸閱讀

「最美模特」來台網暴動！從漫畫走出來的完美女孩Bora Kim在濕悶的台北穿著超清涼

高捷動漫季明迎最終場 上百Coser齊聚拚創意

真的沒NTR！《殭屍100》漫畫提前半月釋57話慶真人電影 網笑「急發糖滅火」

小弟竟找上門認他做大哥! 天生大哥臉「高捷」演活黑道

相關新聞

影／新竹縣首屆公益寫作班啟發興趣 4校20名學生獲佳作獎

新竹縣政府教育局與聯合報系今年首度合作公益寫作班，選出20位佳作今頒獎，教育局長楊郡慈表示，這次與聯合報攜手舉辦國中生寫...

準備發獎金囉！ 海內外運動競賽 彰化健兒摘4金3銀5銅

彰化縣運動好手近日參加國內外比賽屢傳捷報，海外賽事摘2銀3銅，全國賽事勇奪4金1銀2銅，彰化縣政府除了籌辦慶祝活動之外，...

葛菈拜民族小學打敗15國 奪國際青少年機器人大賽2大獎

新竹縣葛菈拜民族小學（原尖石國小）赴韓國參加國際青少年機器人大賽，擊敗15個國家、60多個隊伍及將近3000人，一舉拿下...

台南聖功女中校長交接 20年奉獻 老幹新枝承先啟後

台南市聖功女中鄭麗蓉擔任校長20年，8月起卸下重擔，由校友也是學務主任許佳涓接任，許佳涓表示，承續聖功女中「全人教育」方...

義民中學不當解聘教師 校長神隱 楊文科震怒

新竹縣私立義民中學爆發疑似不當解聘10名教師案昨天協調，縣長楊文科、立委王婉諭、林為洲、林思銘等人都出席，校長陳衍財卻「...

高市國中生研究沖積扇 提防災策略

2021年盧碧颱風造成荖濃溪上游明霸克露橋被土石流沖垮，在玉穗溪河口形成壯觀沖積扇，高雄市陽明國中學生施子閎、趙翊安與黃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦