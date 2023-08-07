北醫大楓杏澎湖醫療隊菊島義診 透過家庭訪視貼近居民需求
北醫大楓杏澎湖醫療隊日前完成年度菊島服務，此次結合當地衛生局舉辦全縣國小與高中醫學營，更擴大服務據點至島嶼、大倉等，進行義診，並與各界合作捐贈防疫及民生物資給當地基金會。八月六日於隘門、中屯活動中心舉辦最後一場義診，並至赤崁、尖山及沙港村進行家訪服務，透過家庭訪視，更貼近了解居民需求。
當遇到行動不便的居民有醫療需求時，也聯合義診站開啟行動醫療門診服務，由醫師帶著醫療資源和設備，例如手持超音波、智慧手環心電圖等，前進居民家中進行量測及看診，解除居民因地域關係和身體狀況較難接受醫療服務的限制，將醫療資源與溫暖關懷散播給更多的人。
義診過程中，中國青年救國團到場關心義診現場，國際崇她澎湖社副社長許金格也到場訪視，現場捐款支持此次義診活動。澎湖隊指導老師邱聖博指出，十三年前學生於澎湖受傷，偶然發現澎湖醫療資源非常不足，因此促成北醫澎湖醫療隊，澎湖隊今年已來到第十三年，這次在澎湖走過30個村落，義診站內服務近500人次，家訪中關懷了300餘位菊島居民。
北醫大楓杏澎湖醫療隊也感謝社會各界愛心支持與鼓勵，包括國際扶輪3481地區台北牡丹扶輪社、感恩聖仁社會福利慈善基金會、第一商業銀行文教基金會、台北市足印社會福利慈善基金會、富宇慈善基金會、萬海航運社會福利慈善事業基金會，才能使服務順利成行。
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