童軍高雄團8日撤營依原程返台 團長：會把孩子安全帶回
在南韓舉行的第25屆世界童軍大露營，傳出環境惡劣和營運混亂。高雄市童軍代表團28名學生今天報平安，團長王東進表示，一定會把孩子安全帶回台灣！原本到12日的露營行程原提前到9日撤離，今又提前到8日，接續下來的旅遊行程仍按計畫進行，師生預計15日返台。
高雄市童軍會代表團由國際委員會召集人茄萣國中校長王東進擔任團長，他表示，高雄團的營地在英國團附近，有1位營長、3位副營長，7位服務人員照顧28名學生童軍。因營地條件、衛生管理有些問題，目前已有改善，團員的身體狀況都沒有太大問題。
「目前高雄的孩子一切安好，我們一定會把孩子安全帶回台灣！」王東進說，大露營是8月1日至12日，中華民國童軍總會已向主辦方提出撤營。今天最新的消息是，大會有鑑於卡努颱風將於8月9日至11日影響韓國，大會與世界總部決定在8日世界大露營提前拔營，由韓國政府及主辦單位安排各國參加人員前往不同地點的室內空間躲颱風，提供食宿及醫療的照顧，並且安排交通。
王東進說，童軍團之後會按照原定計畫留在首爾觀光，15日回台灣。團員們雖有些捨不得，畢竟是4年一次的活動，但只能配合現況，童軍們還是把握能與他國童軍交流的時間。
王東進表示，台灣高雄、南韓釜山、日本福岡三個都具有空港海港的城市，童軍伙伴交流見面會仍按表舉行。透過在南韓的第25次世界童軍大露營的活動，讓三個不同國家城市的童軍伙伴們能夠見面交流，￼增進童軍國際友誼。
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