準備發獎金囉！ 海內外運動競賽 彰化健兒摘4金3銀5銅
彰化縣運動好手近日參加國內外比賽屢傳捷報，海外賽事摘2銀3銅，全國賽事勇奪4金1銀2銅，彰化縣政府除了籌辦慶祝活動之外，也將頒發獎金表揚運動健兒為彰化縣、為國爭光。
2023年亞洲青少年／青年舉重錦標賽7月28日至8月5日在印度德里舉辦，彰化縣立成功高中體育班學生黃宜甄以挺舉95公斤榮獲女子組49公斤級銅牌，挺舉和抓舉總和成績168公斤得到季軍。2023年成都世大運，彰化師大跆拳道學生高手鍾俊傑、蘇柏亞、徐皓佑和馬婷霞，共奪得2銀2銅，和美高中校友蔡維智在跳高以2米20得到銅牌。
黃宜甄是新二代，家境清寒，被發掘有舉重天分後苦練，2021年得到總統教育獎並被體育署與舉重協會積極培訓，今年在新竹縣舉辦的全國中等學校運動會，她不但完成四連霸佳績，並以抓舉76公斤、挺舉97公斤，總和173公斤再打破個人保持的全國紀錄，三破高女組49公斤級大會紀錄，成功衛冕金牌，是被運動界看好能與奧運金牌國手郭婞淳比肩的選手。
田賽選手蔡維智目前就讀中興大學，返回母校和美高中加強訓練，在學校支持和教練張書華指導下，他國中階段榮獲2016年全中運國男跳高金牌、跳遠銅牌、2017年全中運高男跳高金牌、2018年全中運高男跳高銀牌、2019年全中運高男跳高殿軍，這次他再度在成都世大運拿牌，和美高中校長徐進將、教練張書華和學弟妹與有榮焉。
全國賽事方面，今年全國總統盃曲棍球錦標賽8月1日至7日在國立竹山高中舉辦，彰安國中勇奪國中男子16歲組全國冠軍，完成蟬連三連霸紀錄；平和國小繼5月參加2023年美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽完成四連霸紀錄，參加全國總統盃曲棍球錦標賽榮獲小男甲組、小女乙組和9歲混合組冠軍，及小男乙組亞軍；溪湖國中、縣立彰化藝術高中分獲國女組、高男組的季軍。
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