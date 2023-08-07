準備發獎金囉！ 海內外運動競賽 彰化健兒摘4金3銀5銅

彰化縣運動好手近日參加國內外比賽屢傳捷報，海外賽事摘2銀3銅，全國賽事勇奪4金1銀2銅，彰化縣政府除了籌辦慶祝活動之外，也將頒發獎金表揚運動健兒為彰化縣、為國爭光。

2023年亞洲青少年／青年舉重錦標賽7月28日至8月5日在印度德里舉辦，彰化縣立成功高中體育班學生黃宜甄以挺舉95公斤榮獲女子組49公斤級銅牌，挺舉和抓舉總和成績168公斤得到季軍。2023年成都世大運，彰化師大跆拳道學生高手鍾俊傑、蘇柏亞、徐皓佑和馬婷霞，共奪得2銀2銅，和美高中校友蔡維智在跳高以2米20得到銅牌。

黃宜甄是新二代，家境清寒，被發掘有舉重天分後苦練，2021年得到總統教育獎並被體育署與舉重協會積極培訓，今年在新竹縣舉辦的全國中等學校運動會，她不但完成四連霸佳績，並以抓舉76公斤、挺舉97公斤，總和173公斤再打破個人保持的全國紀錄，三破高女組49公斤級大會紀錄，成功衛冕金牌，是被運動界看好能與奧運金牌國手郭婞淳比肩的選手。

田賽選手蔡維智目前就讀中興大學，返回母校和美高中加強訓練，在學校支持和教練張書華指導下，他國中階段榮獲2016年全中運國男跳高金牌、跳遠銅牌、2017年全中運高男跳高金牌、2018年全中運高男跳高銀牌、2019年全中運高男跳高殿軍，這次他再度在成都世大運拿牌，和美高中校長徐進將、教練張書華和學弟妹與有榮焉。