南韓世界童軍大露營爆爭議 家長炸鍋 我童軍團將撤離

南韓舉辦的世界童軍大露營爭議不斷，近千名童軍因高溫中暑，營區也傳出新冠肺炎確診案例，英、美及新加坡等國提前拔營；中華民國童軍總會一度說「亞熱帶的孩子們較能適應這樣環境」讓家長炸鍋，但昨天下午「大轉彎」通知準備撤退，預計九日轉往設在校園的臨時營地。

負責督導童軍業務的教育部政次林明裕表示，雖多數孩子不想撤離，但基於安全考量不可能冒險，中華民國童軍總會已提出撤離要求，但台灣代表團加上IST（國際服務隊）高達一千六百多人，住宿與交通需請韓方協助，今日會與韓方確認後盡速撤離。

四年一度的世界童子軍大會八月一日於南韓全羅北道新萬金營地登場，預計十二日閉幕，今年有一五五國、四萬多名年齡介於十四至十八歲的童軍參加，台灣一六一三人參與，因淹水泥濘、高溫中暑等爭議連連，被南韓民眾譏諷「國恥」。

南韓世界童子軍大露營陸續爆發高溫中暑、淹水等爭議，英、美等國相繼拔營後，中華民國童軍總會昨決定跟進。圖／基隆童軍團長黃振鴻提供

「營地水深火熱，先淹水、接著高溫。」參加露營的蔡同學接受記者越洋採訪表示，因為颱風，露營場地泥濘、淹水，後來積水退去，但連續高溫，有不少人遭蚊蠅叮咬，有人背後起紅疹、腳被咬成紅豆冰，最近還爆出確診案例。他說，飲用水是自來水，喝起來怪怪的，食物像學校營養午餐，有不少同學想回家；卡努颱風直撲韓國成為隱憂。

由於抱怨連連，且英美各國提早拔營，有家長及學生希望盡速結束這次活動。不過，中華民國童軍總會前天在粉專公告，「在炎熱天氣下，不少國家的童軍夥伴因為熱傷害送醫，我們來自亞熱帶的孩子們，相對而言較能適應這樣環境。每天我們也特別請全部卅二個分團長們隨時注意孩子情形，有任何狀況隨時回報總團部處理。」

童軍總會的公告讓家長炸鍋，有家長留言「孩子打電話回來，旁邊一群孩子集體哭說想回家，團長還要大家假裝在那邊露營很有趣。最心碎的是，孩子說一直在忍耐，因為不知道可以怎麼辦？」還有家長抱怨「什麼我們來自亞熱帶？歐美是以孩子人身安全、健康為首要，台灣只會要孩子忍耐，發個官話文，是一句話都不敢吭吧。」還有家長批評，有多少人被童軍這身分道德綁架而隱忍，孩子們從一開始的興奮轉為怒氣，熱情被消磨殆盡。

露營首日現場出現淹水，童軍也遭蚊蟲叮咬，雙腿變「紅豆冰」（圖），相當駭人。圖／讀者提供

雖然，有家長認為提早拔營是半途而廢、拔營理由若是畏苦怕難就是反教育，但童軍總會昨表示已委請外交部駐韓代表處協助，協調租用附近大學或高中職校園做為後撤臨時營地。童軍總會粉專昨晚並暫停留言功能，避免不必要情緒發洩。

參與活動的宜蘭縣群鋒複式童軍團童軍陳張家禎指出，營地起初有蚊蟲及積水問題，有些克難，經反映已大幅改善，大會發給每人一支電扇、防曬噴霧並提供冰水，真正拔營的只有英國，美國童軍暫住美軍軍營，但還是到現場參與活動。

國際服務隊幹部說，很多人是帶著上一屆在美國大露營的感動參加，沒想到這次韓國活動太令人失望。