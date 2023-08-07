該撤嗎？ 「童軍要克服惡劣環境」「極端氣候要特別謹慎」
第廿五屆世界童軍大露營在南韓舉行，因不少人中暑，揭幕前的暴雨又讓會場到處泥濘積水，不僅蚊蟲多，隱翅蟲也很猖獗，估計逾千人被蟲咬傷。我外交部昨天表示，我駐韓代表處已持續關注相關情形及後續發展，我國參加者部分雖因酷暑稍有身體不適，但休息後已無大礙，我團員尚無中暑案例。
童軍總會表示，我所屬卅二個分團分散在不同營區，其中有些地區蚊蟲問題尤為嚴重，雖然各團都有提供防蚊液或其他防蚊蟲用品，但有些孩子受叮咬就診，代表團總團部派人到營區醫院關心，並協助送往營外醫院，確保孩子們健康狀況，各國代表團也在每天例會向大會反映情況。
針對英美等部分國家已提早拔營，兼任中華民國童軍總會理事長的行政院副院長鄭文燦已指示總會秘書長盡快撤營、確保團員安全；童軍總會幹部昨晚在韓國已舉行分團長會議討論撤營方案。
童軍出身的國民黨新北市議員陳明義說，參加世界大露營對童軍而言是一生難得且重要經驗，尤其童軍著重人格、技能訓練，本來就要面對並克服惡劣環境，他認為童軍若有意願留下，在沒有危險前提下，應讓活動順利完成，但若危及童軍生命安全就該停止。
嘉義市幼獅童軍教育基金會董事長、嘉義市議員陳家平表示，童軍在野外注意到天候狀況不太正常、溪水混濁都會馬上做因應，戶外活動有一定風險，在極端氣候變化下更要特別謹慎，尤其最近颱風等天災影響層面更廣、更迅速，很難捉摸，若有安全疑慮就應全面撤回。
國民黨立委溫玉霞表示，上周五深夜接到家長陳情，外館周六已去了解，情況有改善，有家長希望撤離，主要是擔心可能有疾病，但近兩千名學生撤離，必須要先找到新地點，讓問題變得更嚴重。
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