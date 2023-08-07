現場台灣童軍：烈日沙塵蚊蟲…依舊享受

在韓國舉辦的世界童軍大露營飽受酷暑、蟲害考驗，童軍發源地英國團隊率先拔營，台灣是否跟進的看法兩極。基隆市八斗高中童軍張宸睿臉書貼文說，在烈日、沙塵、蚊子、隱翅蟲危害下，依舊享受童軍運動，活動生變最大的損失是和各國交流機會，每個人在第一線感受不同，部分人的意見不代表全體。

他說，踏入韓國領土那刻便感受到世界童軍運動的狂熱，因機場有童軍專用通道，基隆童軍在機場大聲向他國童軍問好，旅遊過程走幾步就遇到一隊童軍，感覺真好。得知英國童軍被政府要求四十小時內撤離韓國，他心中很難過，也為他們感到惋惜，「一生一次的世界大露營，就這樣結束了」，童軍運動促使全世界成為一個大家庭，理應是缺一不可的大家庭。

由於英國童軍提前拔營，張宸睿前天戴上英國領巾，想告訴英國童軍，「謝謝你們在交流時表現的禮貌，還教了我英國口音」。

台中童軍一名隨行人員指出，台中市一二○名學生經過半個月集訓，到韓國後雖有部分不適，但團長等輔導幹部也藉機訓練求生之道，提醒學生補充水分，經適度刮痧緩解症狀，愈來愈適應並學會「苦中作樂」、「呷苦當作吃補」，代表台灣不能示弱，也在困境中上了寶貴一課。

台灣一六一三人參與這次大露營，有數百人中暑，包括基隆市一名國中男童軍，幸而打點滴後無大礙。基隆市童軍第廿六團前總團長林志嘉有進入營地，他說，英、美童軍拔營，美國童軍移往駐韓美軍基地，據說有很多童軍捨不得離開，畢竟可能一輩子只有一次機會。他看到台灣童軍苦中作樂，和外國童軍齊力在營地挖一座「游泳池」，接著要設法取水，展現團隊精神。