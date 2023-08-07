現場台灣童軍：烈日沙塵蚊蟲…依舊享受
在韓國舉辦的世界童軍大露營飽受酷暑、蟲害考驗，童軍發源地英國團隊率先拔營，台灣是否跟進的看法兩極。基隆市八斗高中童軍張宸睿臉書貼文說，在烈日、沙塵、蚊子、隱翅蟲危害下，依舊享受童軍運動，活動生變最大的損失是和各國交流機會，每個人在第一線感受不同，部分人的意見不代表全體。
他說，踏入韓國領土那刻便感受到世界童軍運動的狂熱，因機場有童軍專用通道，基隆童軍在機場大聲向他國童軍問好，旅遊過程走幾步就遇到一隊童軍，感覺真好。得知英國童軍被政府要求四十小時內撤離韓國，他心中很難過，也為他們感到惋惜，「一生一次的世界大露營，就這樣結束了」，童軍運動促使全世界成為一個大家庭，理應是缺一不可的大家庭。
由於英國童軍提前拔營，張宸睿前天戴上英國領巾，想告訴英國童軍，「謝謝你們在交流時表現的禮貌，還教了我英國口音」。
台中童軍一名隨行人員指出，台中市一二○名學生經過半個月集訓，到韓國後雖有部分不適，但團長等輔導幹部也藉機訓練求生之道，提醒學生補充水分，經適度刮痧緩解症狀，愈來愈適應並學會「苦中作樂」、「呷苦當作吃補」，代表台灣不能示弱，也在困境中上了寶貴一課。
台灣一六一三人參與這次大露營，有數百人中暑，包括基隆市一名國中男童軍，幸而打點滴後無大礙。基隆市童軍第廿六團前總團長林志嘉有進入營地，他說，英、美童軍拔營，美國童軍移往駐韓美軍基地，據說有很多童軍捨不得離開，畢竟可能一輩子只有一次機會。他看到台灣童軍苦中作樂，和外國童軍齊力在營地挖一座「游泳池」，接著要設法取水，展現團隊精神。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言