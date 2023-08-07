英國家長：做好準備是童軍座右銘

英國廣播公司報導，在南韓舉辦的世界童子軍大露營遭遇攝氏卅五度熱浪，導致數百人中暑，英國、美國和新加坡童軍團已相繼拔營提前撤離，人數最多的英國童軍團已轉移到首爾的飯店，美國團則搬到駐韓美軍基地。

這次活動有超過四萬名童子軍參加，英國團四千五百人是最大團。英國童軍協會五日證實，英國團已離開位在全羅北道新萬金的營地，未來一周將在首爾的飯店內度過，因住房有限，有的五人擠在一間，有一家飯店則讓二百五十人睡在舞廳。

一名英國母親告訴衛報，她十六歲的兒子在營地經歷「難以忍受」環境，廁所很髒、營地非常熱、遮陽地方很少，「在電話上，他聽起來因為太熱而精疲力竭」。她說，英國團拔營後，他兒子與另外三名童軍擠在首爾機場附近飯店一間狹窄房間裡，而且睡在地板上。

「做好準備是童軍的座右銘，但南韓政府沒有準備好，營地亂成一團。」這名母親說，她知道熱浪不是政府的錯，但也許事前應該有些計畫；他們可能為下雨做了準備，但沒準備迎接熱浪。她表示，英國團抵達首爾第一件事就是去藥房買舒緩蚊蟲叮咬的藥膏，因為營地是海埔新生地，許多孩子被蚊子咬得滿身包。

美國童軍組織也表示，六日開始把一千五百名美國童軍送往首爾南方六十公里的韓福瑞營美軍基地。