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南韓童軍大露營淪笑柄 工作人員：簡直國際恥辱

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
在南韓全羅北道扶安郡新萬金營地參加世界童子軍大露營的美國童子軍，六日撤離營地。（美聯社）
在南韓全羅北道扶安郡新萬金營地參加世界童子軍大露營的美國童子軍，六日撤離營地。（美聯社）

南韓在全羅北道扶安郡新萬金營地舉行第廿五屆世界童子軍大露營，因環境惡劣和營運混亂招致各方批評，英國、美國要求改善無效後決定提前拔營，掀起外交風波。南韓中央日報抨擊，童軍大露營現場亂象有如「荒野求生」，一場向國際宣傳南韓文化的活動淪為笑柄。

露營活動一開始就因氣溫達卅五度加上營地缺乏遮蔭設施頻傳中暑，加上舉辦前連日暴雨，會場到處都是積水和泥濘，導致蚊子和隱翅蟲等蟲害猖獗。營地廁所不足導致參加者需要排隊等待使用，且常因沒有及時打掃導致髒亂。淋浴間設備簡陋，僅用帆布略為遮擋，且男女共用，甚至有人爆料拿到發霉的烤雞蛋。

這些狀況都使參加者和家長抱怨南韓主辦方營運混亂。在世界童軍大會官方社群帳號上，各國家長砲聲隆隆，批評主辦單位「一切都失控，沒食物，沒辦法避暑」，到場支援的當地公務員也說，現場「一片混亂，簡直是國際恥辱」。

南韓中央日報報導，英國、美國、加拿大等國三日就已透過駐韓大使館要求南韓注意營地安全措施，實質上已向南韓政府提出抗議。

南韓政府為了讓活動回歸正軌，動員七百多人加強清掃維持設施整潔，提供一○四輛冷氣公車和六十四個遮雨棚，及廿八名醫生等超過六十名醫護人員。但在重視青少年安全的英美等國眼中，南韓這些行動來得太晚而且不夠，因此仍決定提前拔營撤退。

這次活動引發的風波，勢必讓尹錫悅政府面臨批評。南韓二○一七年八月獲得童軍大露營主辦權，四萬三千多人參加號稱歷屆最大規模，但去年就有專家呼籲政府和主辦單位應注意酷暑、暴雨、蟲害和防疫等問題，結果全都不幸言中。

儘管英美星等國相繼提前撤退，南韓總理韓德洙與各國童軍團開會後宣布，活動仍照常舉行，重申南韓政府承諾提供該活動「充足」支援。但營地內已傳出新冠肺炎傳播，卡努颱風也可能逼近，恐使活動面臨的挑戰更複雜。

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南韓 露營 美國

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