南韓童軍大露營淪笑柄 工作人員：簡直國際恥辱

南韓在全羅北道扶安郡新萬金營地舉行第廿五屆世界童子軍大露營，因環境惡劣和營運混亂招致各方批評，英國、美國要求改善無效後決定提前拔營，掀起外交風波。南韓中央日報抨擊，童軍大露營現場亂象有如「荒野求生」，一場向國際宣傳南韓文化的活動淪為笑柄。

露營活動一開始就因氣溫達卅五度加上營地缺乏遮蔭設施頻傳中暑，加上舉辦前連日暴雨，會場到處都是積水和泥濘，導致蚊子和隱翅蟲等蟲害猖獗。營地廁所不足導致參加者需要排隊等待使用，且常因沒有及時打掃導致髒亂。淋浴間設備簡陋，僅用帆布略為遮擋，且男女共用，甚至有人爆料拿到發霉的烤雞蛋。

這些狀況都使參加者和家長抱怨南韓主辦方營運混亂。在世界童軍大會官方社群帳號上，各國家長砲聲隆隆，批評主辦單位「一切都失控，沒食物，沒辦法避暑」，到場支援的當地公務員也說，現場「一片混亂，簡直是國際恥辱」。

南韓中央日報報導，英國、美國、加拿大等國三日就已透過駐韓大使館要求南韓注意營地安全措施，實質上已向南韓政府提出抗議。

南韓政府為了讓活動回歸正軌，動員七百多人加強清掃維持設施整潔，提供一○四輛冷氣公車和六十四個遮雨棚，及廿八名醫生等超過六十名醫護人員。但在重視青少年安全的英美等國眼中，南韓這些行動來得太晚而且不夠，因此仍決定提前拔營撤退。

這次活動引發的風波，勢必讓尹錫悅政府面臨批評。南韓二○一七年八月獲得童軍大露營主辦權，四萬三千多人參加號稱歷屆最大規模，但去年就有專家呼籲政府和主辦單位應注意酷暑、暴雨、蟲害和防疫等問題，結果全都不幸言中。

儘管英美星等國相繼提前撤退，南韓總理韓德洙與各國童軍團開會後宣布，活動仍照常舉行，重申南韓政府承諾提供該活動「充足」支援。但營地內已傳出新冠肺炎傳播，卡努颱風也可能逼近，恐使活動面臨的挑戰更複雜。