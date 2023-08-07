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義民中學不當解聘教師 校長神隱 楊文科震怒

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣私立義民中學爆發疑似不當解聘10名教師案昨天協調，楊文科（右一）對校方做出3點要求。記者黃羿馨／攝影
新竹縣私立義民中學爆發疑似不當解聘10名教師案昨天協調，楊文科（右一）對校方做出3點要求。記者黃羿馨／攝影

新竹縣私立義民中學爆發疑似不當解聘10名教師案昨天協調，縣長楊文科、立委王婉諭、林為洲、林思銘等人都出席，校長陳衍財卻「神隱」，楊文科罕見震怒，提出完成續聘、發全薪等要求，並到學校要求校方給個交代。

記者打電話給陳衍財，他沒接電話也不回，義民中學新聞聯絡人也沒有任何回應，無法得知校方的看法。

全國教師工會總聯合會日前指控義民中學校方片面更改新學年聘書，逕將教師學術研究費打95折、代理教師打8折，教師在5天時限內加註意見繳回聘約，7月底竟有10名教師遭解雇，引發熱議，楊文科昨天出席協調會，陳衍財及學校董事長都未出席，指派家長會長胡漢龑作為校方代表。

胡漢龑指出，他的4名子女都在義民中學就讀，義民中學的師資非常好，他事發後就不斷與學校高層溝通，學校有回應只要有簽回聘的教師薪水都照發，至於教師在意打95折的學術研究費，校方也承諾於8月底在校務會議時再討論修改。

與會的全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示不能接受，王婉諭、林為洲、林思銘也聲援老師，楊文科則提出3點要求，第一，國教署都已發公文，教師們都已完成續聘，不用再簽回聘，聘任合約有效；第二，校方需在3天內發全部薪水；第三，7天內校方需召開臨時校務會議討論爭議的服務規約，今天上午11點30分，他會到義民中學，要求校方給出交代，維護教師權益。

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楊文科 王婉諭 全國教師工會總聯合會

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