北市國中免費生理用品 庫存逾1.8萬包
北市率全國之先110學年度推國中女性生理用品補助計畫，營造月經、性別平權友善環境，但審計報告指出，初期學生平均兌換比率平均每月最低僅16.33％，試辦計畫結束還有巨量庫存品待去化。議員陳怡君批是教育局宣傳不力。北市教育局指出，今年迄今各月份兌換率平均約為30%，較初期已有提升。
教育局擇定北市5所國中辦理國中生理用品試辦計畫，在校內固定地點放置衛生棉，供學生免費取用；又在去年度動用地方教育發展基金預算匡列6135萬餘元，從去3月起全面補助台北市國中女性生理用品，並運用酷課App等，每月派送兌換券2張，提供學生至全萊爾富任一門市，換取200元以內生理用品。
審計報告指出，111年3月至8月平均兌換率僅16.33％，延長兌換期限為2個月，但至111年11月底止，平均兌換率僅25.26％，預算執行率為16.56％，改善成效欠理想。5所國中共接受公益廠商贈送1833箱、各式衛生棉3萬588包，截至111年9月底止，距離計畫結束日已逾8個月，學校尚保管838箱、1萬8588包，價值約184萬餘元生理用品。
依平均每月使用量推估，部分學校生理用品尚須17至479個月不等，始能消化完畢，但商品有效期限僅剩11個月至19個月不等。
教育局指出，透過多元宣傳管道、增加兌換通路並延長期限、新增酷課雲親子綁定兌換權限，且家長完成與孩子帳號親子綁定後，可由家長協助孩子到超商兌換生理用品，更方便，迄今各月份兌換率平均約為30%，較初期已有大幅提升。
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