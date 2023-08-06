竹縣義民中學教師解雇風波 學生發起抗議

新竹縣私立義民中學因解雇10名教師惹議，校方前天表示將再次遞送聘書，待教師回覆。但學生不滿受教權受損，號召8日北上教育部抗議，訴求還師生平靜校園生活，校方至截稿前無回應。另，國立竹東高中也傳出有資深代理教師被要求支援授課，結果未續聘，校方澄清絕無不公平對待。

義民中學疑不當解雇10名國高中教師，不少家長及學生為此不滿。有學生將號召8日北上教育部陳情，要求教育部了解校方是如何壓榨老師工作權，就連優秀師資都被革職及扣除年終獎金。

學生不僅替老師叫屈，並指控校方不當解雇教師的決策，對升上高三的備考生，是非常大的打擊及改變，要求董事會還給學生平靜的校園生活。

義民中學校方前天聲明，將再次遞送聘書與應聘書給10名教師，受聘教師收到後應於10天內將應聘書回擲學校，若教師未依通知回擲或修改聘書內容者，即喪失受聘資格。

另，新竹縣國立竹東高中也被爆出有資深教師不被續聘丟工作，其他老師聲援指進修部該代理教師被要求支援日間部授課多達9節，晚上10點下班後，隔天早上又要早起到校上課。

竹東高中校長李詩慶駁斥，澄清絕無不公平對待代理教師，校方不續聘代理教師是考量學校師資結構，代理教師比例過高，經教評會決議開出正式教師缺，且並無限制代理教師報考。