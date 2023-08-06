聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣義民中學教師解雇風波 學生發起抗議

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣義民中學日前疑不當解聘10名國高中教師，引發爭議。本報資料照片
新竹縣義民中學日前疑不當解聘10名國高中教師，引發爭議。本報資料照片

新竹縣私立義民中學因解雇10名教師惹議，校方前天表示將再次遞送聘書，待教師回覆。但學生不滿受教權受損，號召8日北上教育部抗議，訴求還師生平靜校園生活，校方至截稿前無回應。另，國立竹東高中也傳出有資深代理教師被要求支援授課，結果未續聘，校方澄清絕無不公平對待。

義民中學疑不當解雇10名國高中教師，不少家長及學生為此不滿。有學生將號召8日北上教育部陳情，要求教育部了解校方是如何壓榨老師工作權，就連優秀師資都被革職及扣除年終獎金。

學生不僅替老師叫屈，並指控校方不當解雇教師的決策，對升上高三的備考生，是非常大的打擊及改變，要求董事會還給學生平靜的校園生活。

義民中學校方前天聲明，將再次遞送聘書與應聘書給10名教師，受聘教師收到後應於10天內將應聘書回擲學校，若教師未依通知回擲或修改聘書內容者，即喪失受聘資格。

另，新竹縣國立竹東高中也被爆出有資深教師不被續聘丟工作，其他老師聲援指進修部該代理教師被要求支援日間部授課多達9節，晚上10點下班後，隔天早上又要早起到校上課。

竹東高中校長李詩慶駁斥，澄清絕無不公平對待代理教師，校方不續聘代理教師是考量學校師資結構，代理教師比例過高，經教評會決議開出正式教師缺，且並無限制代理教師報考。

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

代理教師 教育部 新竹

延伸閱讀

聲援遭義民中學解聘教師 發起8日赴教育部陳情

獨／竹東高中也爆不續聘爭議 教師指控被當免洗筷

義民中學涉不當解聘 全教總要求即刻復聘、重啟協商

義民中學解雇教師爭議學生也火了 號召8日北上教育部陳情

相關新聞

竹縣義民中學教師解雇風波 學生發起抗議

新竹縣私立義民中學因解雇10名教師惹議，校方前天表示將再次遞送聘書，待教師回覆。但學生不滿受教權受損，號召8日北上教育部...

北市國中免費生理用品 庫存逾1.8萬包

北市率全國之先110學年度推國中女性生理用品補助計畫，營造月經、性別平權友善環境，但審計報告指出，初期學生平均兌換比率平...

長榮航空馬拉松幼苗計畫深耕偏鄉 校園巡迴前進金門

長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」繼於台東、恆春站舉辦後，第三站於金門登場，不僅由2屆奧運馬拉松國手教練吳...

北市國中女生理用品兌換率低 家長建議回歸學校體制發放

北市前年起試辦國中女性生理用品補助計畫，營造月經、性別平權友善環境，初期學生兌換比率平均每月最低僅16.33％，且計畫結...

睽違四年石榴國小布袋戲日本再登場 赫見當年粉絲

睽違4年，雲林縣石榴國小布袋戲團再度受邀到日本飯田市展開演出，昨首場演出不僅滿座，甚至赫見4年前曾來看戲的日本戲迷再度支...

北市國中女性生理用品補助計畫兌換率低 出現巨量庫存

北市率全國之先推動國中女性生理用品補助計畫，營造月經、性別平權友善環境，但110年9月開始試辦，初期學生平均兌換比率平均...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦