睽違四年石榴國小布袋戲日本再登場 赫見當年粉絲
睽違4年，雲林縣石榴國小布袋戲團再度受邀到日本飯田市展開演出，昨首場演出不僅滿座，甚至赫見4年前曾來看戲的日本戲迷再度支持，給團員帶來很大的鼓舞。
石榴國小布袋戲團受邀到日本飯田市國際偶戲節表演，指導老師張志成表示，第一場表演安排在飯田市圖書館，館方安排的80個座位爆滿，緊急安排小朋友們坐在鋪好的地墊上，找不到位子的觀眾，只好站著欣賞演出。
精彩的演出後，日本的觀眾紛紛上前與小朋友互動，了解他們如何將布袋戲操縱的活靈活現。
現場一位觀眾竟然穿著學校4年前到日本演出的團服，追問才知道該名觀眾4年前就看過石榴國小布袋戲的表演，並在當時有獎徵答時，獲贈團服。
他向校方表示，4年前他被小朋友的精彩表現所感動，每年都期待還能看到石榴國小的表演，在今年的節目單上，看到石榴國小獲邀表演，非常的期待，開場一個小時前，就在會場等候，並開心的向校方展現他這件戰服，在演出會後，也完成與布袋團合照的心願。
張志成表示，看到這位日本觀眾還穿著四年前的團服，來為小朋友加油打氣，非常感動，希望藉由這次的展演，讓雲林的布袋戲能夠被更多國際友人認識，完成文化藝術的國民外交。
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