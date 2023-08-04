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韓國世界童軍大露營台灣日 青天白日滿地紅國旗飛舞

聯合報／ 記者高凌雲
中華民國童軍代表團在韓國世界童軍大露營的台灣日活動當中，披上國旗載歌載舞，歡迎各國童軍成員將來到訪台灣。照片來源/中華民國童軍總會
中華民國童軍代表團在韓國世界童軍大露營的台灣日活動當中，披上國旗載歌載舞，歡迎各國童軍成員將來到訪台灣。照片來源/中華民國童軍總會

正在韓國舉行的第25屆世界童軍大露營，中華民國童軍代表團今天在營地舉行台灣日茶會活動，來自台灣的中華民國童軍代表，披上國旗熱舞，與各國童軍夥伴交流台灣文化。

世界童軍大露營台灣日活動，邀請世界各國童軍領袖參加，中華民國駐韓國台北代表部代表梁光中、代表處教育組組長鄭正凱、秘書翁靜漪、特助鄭瀚菲、世界童軍委員會副主席凱頓（Sarah Rita Kattan）代表世界委員會、亞太區童軍委員主席會暨菲律賓眾議會議員寇維拉（Dale Corvera）亞太委員會、我國各縣市童軍會參訪團及各國總團部代表約50國，500多人蒞臨參加。

梁光中在台灣日發表致詞，他表示，感謝中華民國童軍總會的努力與協助，帶領32個分團，1600多名團員，來韓參與這次活動，尤其今日台灣日茶會更精心安排，讓大家體驗台灣獨特文化，希望不久將來，大家可以到台灣體驗與感台臺灣的美。青少年是未來的領袖，鼓勵參加的童軍夥伴Draw Your Dream，繪出大家心中的夢想。

出身黎巴嫩的凱頓指出，世界大露營是給青少年最好的體驗學習的機會，透過與來自世界超過150國家的青少年進行文化交流、拓展視野。

我國代表團副總領隊高國倫誠摯歡迎大家來到台灣日，享受台灣文化及美食，也希望在未來能夠與世界各國童軍，進行更多的國際交流活動，讓我國童軍青少年走出台灣，也讓國際童軍夥伴認識台灣。

這次中華民國童軍代表團安排康橋童軍團李皊萲吹奏台灣音樂；雙躍童軍團原住民童軍「報戰功」的表演，讓全場振奮，合唱歌也讓全世界聽到來自台灣的天籟之音；北極星童軍團三太子表演，讓活動來到最高潮，各國童軍紛紛拿起手機錄影拍照；最後在明道童軍團以世界大露營主題曲編成的舞曲，作為結尾，這個舞曲也被選上大會的才藝表演節目。

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