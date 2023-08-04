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雲林永年中學夏令營 培養永續行動家

聯合報／ 教育事業部
雲林永年中學為高中生舉辦「永續行動家——SDGs科技人文營」，學生針對四大校園議題，提出解決方案。圖／教育事業部
雲林永年中學為高中生舉辦「永續行動家——SDGs科技人文營」，學生針對四大校園議題，提出解決方案。圖／教育事業部

雲林永年中學日前為高中生舉辦「永續行動家——SDGs科技人文營」，討論氣候變遷、校園剩食3C成癮、友善校園等議題，找出問題並提出解決方案。校長王安順表示，學生提出的行動方案若能立刻執行，即請主任列入下學期執行，若是如「增設電梯」等還涉及建築規範的建議，就交由專家安排。

營隊活動時，高一仁班將焦點放在「如何友善校園弱勢」，同學盤點校內友善設施、發放問卷了解高中部學生對無障礙空間的看法，分析不被重視的部分，提出「星望幸服」計畫，建議透過海報、微電影、製作衛生紙廣告、邀請專家為弱勢發聲等，呼籲大家重視。

高一忠班著重「校園剩食」，為製作專題詢問廚工才知，學校每天會有10-12公斤廚餘，剩食原因多為不好吃、菜太多、挑食，因此提出「剩食無痕」計畫，建議雲林在地基金會統計數量，將沒吃完的食物分類、打包、配送給各地需要的人。

高一孝班用微電影呈現學生3C成癮的狀況，為了讓大家放下3C產品、拉近彼此聯繫，他們提出舉行「數位排毒體驗營：沒網路就會『營』」來幫同學戒斷網路成癮，藉由「數位排毒App」監測上網頻率等。

高二忠班、孝班合作提出「熊出沒，拯救熊熊大作戰」議題，從氣候變遷改變國際局勢，到透過問卷了解「全校只有一位同學能算出自己的碳足跡」，最後建議舉辦全校「製作減碳影片」、「計算碳足跡」比賽，利用社群媒體擴散影響，並以福利社提貨券吸引大家參賽減碳。

不同於高中部要提出可行的行動方案，永年國中部舉行的「文學行動家——科技人文營」，授課的聯合報寫作教室講師讓國一生觀察校園，將所感所看轉換成金句、畫面、朗讀聲，製作成小卡，放進扭蛋，由老師隨機抽出，再由製作的同學朗讀並分享創作過程。

國一孝班林璉靚將「魚兒閃耀著銀白的身軀，悠遊在幽暗的魚池裡」畫面寫成金句，他最喜製作扭蛋的過程。國一仁班陳長佑表示，營隊很有趣，他覺得比參加其他營隊更有收穫，明年還要參加。

永年中學「永續行動家——SDGs科技人文營」成果發表，高一仁班學生針對「友善校園等、」議題提出解決方案。圖／教育事業部提供.jpg
永年中學「永續行動家——SDGs科技人文營」成果發表，高一仁班學生針對「友善校園等、」議題提出解決方案。圖／教育事業部提供.jpg

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剩食 微電影 3C

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