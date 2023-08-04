慢飛天使振翅高飛 屏基早療中心6名畢業生邁人生下階段
深耕在地關懷身障族群超過60年的屏東基督教勝利之家，今上午舉辦第26屆早療中心學童畢業典禮，6名畢業生各有自閉症、軟骨發育不全、智能障礙等，他們上台表演展現學習成果，場面熱鬧溫馨；其中一位學童的家長表示，參與早療對孩子有很大的幫助，每天看著她一點一點進步，感到非常欣慰，日後進入小學是一個全新挑戰，會繼續支持孩子。
屏東基督教勝利之家早療中心畢業典禮主題為「海洋」，6名畢業生穿戴活潑布偶裝扮，隨著老師帶領舞動表演「游呀游」，象徵他們即將迎向更寬廣的世界，學習更多知識與技能，再與在校生一同用太鼓演繹「小城夏天」，宣告孩子們的成長與努力，儘管他們的舞蹈動作不太流暢， 但每位孩子都付出最大的努力學習，家長們紛紛拿出手機，拍下孩子們成長的珍貴回憶。
其中一位畢業生妃妃，她因自閉症的特質，剛進早療中心時，難以適應陌生環境，只能用哭叫來表達，甚至出現自傷行為，情緒控制和人際互動需要他人引導，但經過3年的學習，她已經可以用詞彙表達需求，且不依賴老師，勇於嘗試新事物，並參與團體活動，更是老師的小助手，在同儕有困難時給予協助，顯現孩子們的發展潛能與可能性。
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