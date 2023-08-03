木笛家梁益彰 重現荷蘭據台時期音樂

藝星Artist Star團長、旅歐木笛（直笛）演奏家梁益彰美妙笛聲近年在台聞名，日前他繼2020年與大鍵琴家須藤真地子推出首張專輯，再度推出第二張木笛專輯，帶來17世紀荷蘭范艾克的經典木笛獨奏曲集「木笛歡樂花園」選集。

自1624年始，荷蘭曾經殖民統治台南、淡水等地約38年之久，其間和西班牙不斷企圖爭奪台灣等亞洲殖民地和各式物資。但在這段動亂的時期創作出版的「木笛歡樂花園」，卻嗅不出任何一絲煙硝味，等待台灣樂迷聆賞。

梁益彰畢業於荷蘭阿姆斯特丹音樂學院，2011年榮獲英國格林威治古樂節的「國際莫克木笛獨奏大賽 」第2名，是該比賽舉辦至今以來首位得獎華人。2014年他與大鍵琴家須藤真地子在阿姆斯特丹創立IJ SPACE室內樂團，屢在國際比賽獲獎，另也在2012至2016四年間加入荷蘭皇家木笛合奏團，專門演出文藝復興時期的合奏音樂，四處巡迴。2018年在瑞士伯恩音樂學院以第一名成績獲取學院最高榮譽獎。

返台後，他多次與國內的合唱團及微光古樂集等樂團合作演出。除了古樂及現代樂，他也與華語流行樂跨界合作，探索更多木笛與流行樂的可能性。曾參與金曲獎最佳國語女歌手魏如萱的新歌「奶奶」錄製，收錄於專輯「HAVE A NICE DAY」，也與微光古樂集一同參與金曲獎最佳國語男歌手-吳青峰的新歌「小小牧羊人」錄製，收錄於專輯「馬拉美的星期二」。

演奏外，梁益彰在教學也不遺餘力，2020年起於台南應用科技大學音樂系教授木笛主修及古樂合奏，現為演藝團體「藝星Artist Star」團長暨負責人，積極推廣木笛與歐洲古樂。2022年也受「韓國木笛家協會」邀請，於「2022韓國春川木笛節」擔任木笛大賽評審、演出獨奏音樂會及授與木笛研習課程。

此次推出新專輯，梁益彰指出，「木笛歡樂花園」由天生眼盲的吹笛高手范艾克所作，共收錄143首樂曲，特別註明僅供木笛吹奏，在木笛曲目中占有重要地位，且是針對特定一項木管樂器而作的曲集裡曲目數量最多者之一。樂譜一、二冊大約於1644年和1646年首度出版。

專輯曲目類型除前奏曲、幻想曲這類純粹器樂曲，還包含舞曲、通俗曲調的變奏曲、讚美歌、甚至淫蕩猥褻的敘事詩歌等。樂曲引用的旋律來源相當多元，有法國宮廷詩歌、義大利作曲家卡契尼、加斯托第、英國作曲家道蘭等人的名曲，也有取材自德語區或荷蘭本地者，甚至還有些取材自日內瓦詩篇。