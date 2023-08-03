來古蹟中山堂看VR 進入林投姐的幽冥世界
農曆7月將近，向來擅長打造超現實幻想的何曉玫MEIMAGE舞團，以林投姐作為女體肉身創作的發想主體，讓觀者透過VR作品「林相繽紛-從肉身到虛擬的極相與無相輪迴」，遊歷在舞者化身的林投姐幽冥世界，即日起在台北中山堂展出至8月11日。
林投姐是台灣女鬼界的知名人物，因為負心漢的背棄而上吊自殺，化身女鬼，之後在時代流轉下衍⽣出諸多故事版本。編舞家何曉玫以細膩視角及超現實手法創造此作品，認為林投姐的故事象徵女性面對父權制度的態度，從原本仰賴制度安身，到徘徊陰陽之間，乃至漸漸踏上探索自我價值之路，暗喻著受苦女性擁有強大精神能量。
觀者初看時，將不知自己的實際所在的時間與空間，觀看後才會發現原來在女性的身體表面上遊蕩，且似乎進入更廣闊的宇宙，目睹女性的生命起源和生活。
在作品展場空間中，也含納多元的文化符碼，如黑傘、米藝，再現了台灣傳統農業社會與宮廟習俗。希望帶領觀者從距觀的肉身地景與淨身的肢體，結合8K VR新技術與體感蛋椅的連動裝置，體驗實境專屬舞蹈劇場，更反思身體與真實的意義。
作品與知名作家何敬堯、音樂創作人陳明章及聯經出版社合作，在技術製作則攜手台灣業界頂尖8K立體VR多元內容供應商Funique VR Studio合作拍攝製作。展出地點則在87歲的國定古蹟台北市中山堂，除因在古蹟空間更能彰顯古老傳說故事的神韻，更呼應中山堂未來將逐步轉型成為舞蹈發展中心的目標。
與何曉玫MEIMAGE舞團合辦此活動的中山堂管理所江孟芳主任表示，此活動用現代化VR科技呈現舞蹈創作，用新的媒介，讓體驗者融入故事與體驗舞蹈之美，打破古蹟的使用限制，展現出新的生命力，也表現出中山堂未來發展舞蹈中心的方向。
VR展即日起至8月11日每日10時至17時展出，歡迎報名VR免費體驗。報名網址https://www.accupass.com/event/2304190748551976391562
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