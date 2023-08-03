職安系生擬登山計畫書及緊急應變計畫 登北大武謝師恩
輔英科技大學職業安全衛生系學生陳世賢，課餘喜歡登台灣百岳挑戰自我，在杜蘇芮颱風過境後，成功登北大武山峰頂插上校旗和系旗。他以創新方式感謝校方和師長的栽培，利用所學擬訂登山計畫書及緊急應變計畫，將職安專業運用在登山領域，把登北大武山視同安全實務演練，登頂成功後還製作一段短視頻。
台灣五岳之一的北大武山，是中央山脈南端最後一座海拔標高3092公尺的高山，當地排灣族視為聖山，有全台面積最大的原始林，從新登山口算起來回約23公里、總海拔爬升約1700公尺，陡升且部分路線需以ㄇ型鐵梯上攀，登山難度列為百岳等級A級。
陳世賢就讀輔英科大職安系四技三年級，平時就喜歡揪眾攀登百岳大山，明年即將畢業踏出校門，他想在畢業前再次挑戰自我，留下美好的回憶，今年暑假萌生插旗北大武山的壯舉。選擇挑戰北大武山的主因是此為台灣南疆聖山，而且橫座於輔英科大前，登上峰頂可遠眺學校，若能在峰頂插上校旗和系旗，與學校遙遙相望，意義非凡。
導師張德正表示，職安系主要結合職場安全衛生與環保領域專才，協助產業升級，並以專業防止職業危害，保障職場作業人員安全與健康，培育全方位職業安全衛生人才，捍衛勞動場所作業安全。陳世賢藉登山感謝學校和師長，彰顯自己堅持不懈的學習歷程，立意及用心甚佳，他要求學生以所學專業提出登山計畫書及緊急應變計畫，以策萬無一失。
陳世賢表示，南部七、八月天氣變幻莫測，他將職安專業運用在登山領域，把登北大武山視同安全實務演練，提出一份完備計畫書，最後等到杜蘇芮颱風過境後完成壯舉。
「記憶並非就此結束，而是另一個課程體驗的開始。」陳世賢下山後，製作一段登山照片剪緝的短影片，在每段路標及風景打上三年來教導過他的老師大名，表達真摯的感謝。他在影片最後附上一段文字：登山過程途中每一步都將成為生平裡最真貴的感動足跡，一種永續延伸的生成，一切都將更美好，向南台灣屏障南疆聖山致敬，如同學校也以無私的心境一直守護與教育每一位學員。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言