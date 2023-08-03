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職安系生擬登山計畫書及緊急應變計畫 登北大武謝師恩

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
輔英科大職業安全衛生系學生陳世賢，將職安專業運用在登山領域，把登北大武山視同安全實務演練，登上北大武山峰頂插上校旗和系旗，感謝師恩。圖／輔英科大提供
輔英科大職業安全衛生系學生陳世賢，將職安專業運用在登山領域，把登北大武山視同安全實務演練，登上北大武山峰頂插上校旗和系旗，感謝師恩。圖／輔英科大提供

輔英科技大學職業安全衛生系學生陳世賢，課餘喜歡登台灣百岳挑戰自我，在杜蘇芮颱風過境後，成功登北大武山峰頂插上校旗和系旗。他以創新方式感謝校方和師長的栽培，利用所學擬訂登山計畫書及緊急應變計畫，將職安專業運用在登山領域，把登北大武山視同安全實務演練，登頂成功後還製作一段短視頻。

台灣五岳之一的北大武山，是中央山脈南端最後一座海拔標高3092公尺的高山，當地排灣族視為聖山，有全台面積最大的原始林，從新登山口算起來回約23公里、總海拔爬升約1700公尺，陡升且部分路線需以ㄇ型鐵梯上攀，登山難度列為百岳等級A級。

陳世賢就讀輔英科大職安系四技三年級，平時就喜歡揪眾攀登百岳大山，明年即將畢業踏出校門，他想在畢業前再次挑戰自我，留下美好的回憶，今年暑假萌生插旗北大武山的壯舉。選擇挑戰北大武山的主因是此為台灣南疆聖山，而且橫座於輔英科大前，登上峰頂可遠眺學校，若能在峰頂插上校旗和系旗，與學校遙遙相望，意義非凡。

導師張德正表示，職安系主要結合職場安全衛生與環保領域專才，協助產業升級，並以專業防止職業危害，保障職場作業人員安全與健康，培育全方位職業安全衛生人才，捍衛勞動場所作業安全。陳世賢藉登山感謝學校和師長，彰顯自己堅持不懈的學習歷程，立意及用心甚佳，他要求學生以所學專業提出登山計畫書及緊急應變計畫，以策萬無一失。

陳世賢表示，南部七、八月天氣變幻莫測，他將職安專業運用在登山領域，把登北大武山視同安全實務演練，提出一份完備計畫書，最後等到杜蘇芮颱風過境後完成壯舉。

「記憶並非就此結束，而是另一個課程體驗的開始。」陳世賢下山後，製作一段登山照片剪緝的短影片，在每段路標及風景打上三年來教導過他的老師大名，表達真摯的感謝。他在影片最後附上一段文字：登山過程途中每一步都將成為生平裡最真貴的感動足跡，一種永續延伸的生成，一切都將更美好，向南台灣屏障南疆聖山致敬，如同學校也以無私的心境一直守護與教育每一位學員。

輔英科大職業安全衛生系學生陳世賢，將職安專業運用在登山領域，把登北大武山視同安全實務演練，登上北大武山峰頂插上校旗和系旗，感謝師恩。圖／輔英科大提供
輔英科大職業安全衛生系學生陳世賢，將職安專業運用在登山領域，把登北大武山視同安全實務演練，登上北大武山峰頂插上校旗和系旗，感謝師恩。圖／輔英科大提供

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北大武山 杜蘇芮颱風

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