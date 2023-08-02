颱風吹倒台南百年老榕死亡 師生今追思永懷生命意義

台南市忠義國小百年老榕樹，7月28日深夜遭中颱杜蘇芮吹倒死亡，師生、校友不捨，今天是學校返校日，校方辦追思活動，讓學生懷念老榕過去也了解生命意義。校方表示，因現場還沒清理完，因此臨時辦簡單儀式，開學後考慮再辦大型追思活動。

校長林泓成與家長會長張志坤今天上午帶領小市長蔡維多及各班學生代表依序獻花，全體師生深深的鞠躬中送上最後的祝福；另學校也已保留部分木材做為日後老樹的重生與再現，教育學生反思生命的脆弱和讚美自然的偉大。在追憶過去的同時，展望未來，共同為學校的發展和校園文化盡一分心力。

台南市編號88號的忠義國小老榕樹，樹齡至少105年以上，校長林弘成說，「忠義有愛，老樹有情」,師生們，對於榕樹爺爺有著濃厚的情感，目前校內有5株列管老樹，照映著校園文化傳承與歷史，陪伴師生茁壯成長。

這棵斑駁的老樹之所以引起關注，不僅奉獻自己的一生在校園內留下歲月的痕跡，也是珍貴的綠色資源，更是忠義國小學生童年美好回憶傳承的結晶，供給全校師生遮陽、避雨、新鮮空氣與美化綠化校園環境，豐富寶貴的生命教育及自然生態，更帶給師生無盡的寶藏。

林泓成表示，老樹的存在，是許多校友共同的回憶，歷屆畢業生在這棵老樹下度過了美好的時光，也成了特殊的象徵。這棵老榕就如家族長者，走到生命盡頭，但人生無不散宴席，再怎麼不捨、難過，還是要放手。樹爺爺無私付出與奉獻，代代相傳，全體師生唯一能報答的，就是繼續守護校園內的珍貴老樹們，例如清朝時期種植200年以上的黃連木、外操場84號老榕樹等都讓這些老樹持續閃耀生命。

老榕樹伏倒死亡，許多校友紛紛表達了惋惜和哀悼之情，也回憶起自己在校園裡與朋友一起玩耍、聊天和度過時光的美好回憶。這棵老樹見證了許多人的成長和歷程，對校友具有特別的意義。