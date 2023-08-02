台南FUN心學技藝 暑假玩出精采 家長敲碗肯定
台南市教育局去年暑假推出國中技職體驗營及體驗課程系列活動大受好評，家長敲碗肯定，為提供國中學生暑假期間豐富多元活動，以及讓學生摸索未來職涯性向，今年再推出一系列技職體驗活動，希望讓學生認識多元的職群面向，開創未來的夢想之路。
教育局長鄭新輝表示，今年度辦理體驗營隊3校16班、體驗課程5校11班，透過各類職群體驗活動以及產業參訪行程，讓學生在暑假期間也能認識多元的職群面向。國中暑期技職體驗系列活動包含2日暑期體驗營隊，由後壁、光華高中及中華醫事科技大學辦理，半日及1日暑期體驗課程則由敏惠醫專、育德工家、新榮高中、南英商工及長榮女中辦理，開辦醫護、家政、餐旅、食品、商管、設計、動力機械、藝術、電機電子、土木建築及化工等職群，豐富多元，歡迎國中學生踴躍參加體驗。
除了國中暑期技職體驗系列活動外，112學年度有65所國中，辦理抽離式技藝教育課程共216班，開設16大職群，目前已有4200多人次選習，歡迎對技職教育有興趣的國三學生踴躍參加，從做中學，讓學生了解自己的興趣性向，作為生涯規劃之參考。
暑期技職體驗系列活動部分場次尚有名額，長榮女中8月10日、11日是家政、餐旅職群；中華醫事科大8月23、24日是醫護、化工等職群；光華高中9月2、3日是設計、餐旅職群。陳姓家長分享，去年兒子參加餐旅職群營隊，回家後由被動轉為主動幫忙家事，假日還會做早餐給家人吃，因對餐旅有興趣，今年就考上餐飲科。
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