人人都是主角的戲 全國戲劇比賽員林高中奪冠
年輕人的未來是什麼？國立員林高中黌樓劇坊藉由一名運動員活在當下，回想往事，思索未來，無法臆測未來的樣貌，表達現代青少年的迷惘，戲劇豐富內涵和生動演出，勇奪今年（第二十三屆）花樣年華全國戲劇比賽冠軍及創意劇本、最佳導演的三大獎項。
花樣年華全國戲劇比賽2021年、2022年因新冠疫情暫停，今年恢復舉辦，員林高中黌樓劇坊再度奪魁，創下2015年至2018年連續四年冠軍、今年冠軍，8年內合計5次冠軍的亮麗紀錄。
「最佳導演」有兩位得獎人，其中張宸瑤都表示，創作劇本模式比較特殊，與其扮演他人，不如表演好自己的角色，所以先針對「未來」這個方向請團員寫日記，從大家日記找到一個共同概念「從眾」，排戲的時候互相交換想法、互相融合，不停嘗試新想法，然後有了好成果。
另一名「最佳導演」蔡銘恩說，排演的過程中，導演想好情境和走位，演員盡情發揮，先完成戲劇的雛型，全程錄影事後觀看作細修，這齣戲最特別的的是人人都是主角，很認真的「說」自己的故事，同時也分享故事，在故事中尋找同情共感的地方，拼湊成「假─後未來觀察（未定）」。
「假-後未來觀察（未定）」除了勇奪三大獎項，還入圍最佳劇本─創意劇本。最佳技術－服化、燈光，最佳男主角陳靖之、游聖恩，最佳女主角謝沛庭、蒲思彤、莊侑軒。戲劇社會科指導老師兼圖書館主任黎映辰指出，這齣戲要花很多時間跟演員溝通，導演可能在一場戲想傳達某種概念或意象，演員不管是走位、情緒或台詞的表現，導演要非常多溝通達到所想要的氛圍和情境設定，她從專業角度看得獎並非意外。
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