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南光中學創意科學營 實驗涵蓋理化生電

聯合報／ 教育事業部
學生用麵粉、鹽、色素製作的導電粘土。圖／教育事業部
學生用麵粉、鹽、色素製作的導電粘土。圖／教育事業部

台南南光中學日前舉行「創意科學營」，實驗設計讓沒學過的理論的人也能掌握，包括第三天因颱風改成在家上線上課，帶著活性碳電池、手電筒等「電力滿滿」的材料包回家的學生，要師長不必擔心，「老師有教怎麼安全做實驗，沒問題啦！」

南光中學教務主任吳沛怡表示，校方鼓勵學生多參與社團、課外活動，多參加科展、競賽、營隊、檢定等，從中找到學習方向、未來目標。今年首次與聯合學苑科學教室合作「創意科學營」，協助學生從實作了解原理，果真吸引許多人報名。

聯合學苑科學教室講師林瑜健表示，這次營隊讓學生在三天內完成九項實驗，內容涵蓋生物、物理、電子、電磁、電化、材料化學，對應國二、國三的理化課，國一、國二學生雖然還未在課堂上學過電學、密度，但實驗設計讓他們能快地抓到訣竅、輕鬆完成，甚至很快就能掌握原理跟實驗重點。

國一忠周宏融說，原本只是想暑假都在家很無聊，所以報名科學營。三天的營隊課很有趣，印象最深的是做防蚊液：上課前原本覺得應該很難，沒想到，只要水、精油、乳化劑混合、搖一搖就完成了，「這個實驗很簡單，而且防蚊效果很棒，以後可以在家做」。

國二忠賴睦鈞說，他印象最深的是製作導電粘土；將麵粉、鹽、色素混合揉捏形成粘土，裡面的鹽含電解質會導電，實驗過程學到電流通過、短路、斷路的成因，搭配電線的長短，就可證明電阻越大，燈泡亮度愈低的原理，「看到自己做的材料可以導電，還蠻有成就感的」。

學生自製針孔照相機。圖／教育事業部
學生自製針孔照相機。圖／教育事業部
當學生用力壓瓶子，原本沉在瓶底的小魚會因為瓶內壓力、密度改變，慢慢漂到瓶口。圖／教育事業部
當學生用力壓瓶子，原本沉在瓶底的小魚會因為瓶內壓力、密度改變，慢慢漂到瓶口。圖／教育事業部
學生把連接著九伏特電池、電線插在導電黏土的兩側，當電流通過電線、導電黏土，夾在中間的燈泡就亮了。圖／教育事業部
學生把連接著九伏特電池、電線插在導電黏土的兩側，當電流通過電線、導電黏土，夾在中間的燈泡就亮了。圖／教育事業部

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