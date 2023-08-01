秀峰高中海砂屋開拆 新校舍改建預定115年完工

汐止區秀峰高中的忠孝樓，106年確認是海砂屋，多次發生走廊天花板崩塌的情況，相當危險，還有隔壁的仁愛樓也已經達到使用年限，所以，利用暑假期間，目前兩棟校舍已經開始進行拆除重建，預計115年會完工，現在拆除重建工程終於動工，身為校友的新北市議員周雅玲也特地到秀中關心母校改建情形。

新北市議員周雅玲表示，這幾年很關心的就是秀峰高中從106年發生天花板崩塌的情況，一直到現在總算有更積極的改建進度，目前已經在進行忠孝樓的拆除作業，學校也利用暑假期間將危樓先進行拆除，預計從拆除到重建，忠孝樓預計兩年的時間，這次拆除的經費也感謝中央補助將近700萬，讓秀中校舍重建有好的起頭，整體重建工程除了讓學弟妹在優質無虞的教學環境上課，後續也會繼續緊盯教育部、教育局做最大的爭取，讓學弟妹都有更好的學習環境。

秀峰高中校長蔡春來指出，為了讓忠孝樓能夠在暑假拆除，下雨天工程也在進行中，拆除工程預計在下星期五可以完成，剩下的就是環境的整理，後續預計在115年10月，希望新的忠孝樓、仁愛樓蓋好，讓目前仁愛樓的同學能夠搬遷到新的大樓使用，後續再來拆除舊的仁愛樓，以及週遭的環境整理，這是歷史的一刻，能夠讓仁愛樓、忠孝里一併處理重建。