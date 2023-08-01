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原民日怎麼慶祝？家齊高中邀外籍生玩科學、探索台灣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今天8月1日是全國原住民族日，台南市家齊高中邀成大華語中心外籍生來校交流。記者鄭惠仁／攝影
今天8月1日是全國原住民族日，台南市家齊高中邀成大華語中心外籍生來校交流。記者鄭惠仁／攝影

今天8月1日是全國原住民族日，台南市家齊高中邀美國、印尼、日本、德國、紐西蘭外籍生到校與高中生共學交流。雙方一起玩科學，透過英語簡報，發掘台灣之美。外籍生一邊喝台灣珍奶，搭配台南椪餅，透過五感體驗，啟動認識台灣的文化之旅。

家齊高中圖書館辦理國教署「大手牽小手」計畫，今天利用全國原住民族日，邀請成大華語中心來台學華語的12名外籍生，到校認識原住民傳統文化。家齊高中科學服務社學生先以英文介紹原住民各族文化象徵，再引導外籍生運用舉手可得的回收物，例如竹筷、紙杯、吸管，創意仿製泰雅族的吹箭、鄒族的風笛、排灣族的琉璃珠，並分別介紹功用與意涵，探索不同族群如何運用科學原理，去傳遞訊息、獵捕動物或向天祈雨。

高二雙語實驗班學生分別從台灣的文化、節慶、科技、建築、美食、景觀等面向，帶外籍生虛擬遊台灣，發掘台灣之美。來到美食組時，校方準備珍奶與椪餅，讓外籍生可以一邊品嘗，一邊探索台灣美食。

此行年紀最長的是紐西蘭的麥克拉倫史超，年過六旬的他，熱愛語言學習與異國文化，他以自身經驗鼓勵高中生們，勇敢跨出舒適圈，成為終身學習者。

家齊高中高二雙語實驗班老師吳怡樺說，雙語班學生們為了推廣台灣，使命必達，事前擬好講稿與製作簡報，反覆練習，獲益良多。科服社指導老師王丹平與郭政宜事先培訓學生示範解說，透過交流增強學生使用英文溝通的自信心。

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