從國小到大學各就各位 苗栗縣24校校長異動今天交接
112學年度今天開始，苗栗縣各級學校校長人事異動今天辦理交接，包括一所私立大學、兩所國立高中職及21所縣立中小學校長異動，新校長接任後各就各位，為縣內各級學校教育投注心力。
私立育達科技大學新任校長吳菊今天由卸任校長黃榮鵬接下印信，就任育達科大第12任校長。校方表示，吳菊為國立彰師大人力資源管理研究所博士畢業，曾借調育達科大觀光餐旅學院院長，雖身為觀光人，吳菊教授不斷進修學位，在學術研究鑽研，持續發表論文，並在產學合作上著力甚深，推動教育部技職計畫，致力輔導學生取得專業證照上表現傑出。
國立苗栗高中校長劉瑞圓轉任新化高中，由原任國立溪湖高中實習主任巫正成接任；國立大湖農工原任校長沈和成退休，由原任國立新竹特教學校校長劉于菱接任。
苗栗縣立中小學校長共21校遴選出新校長，另有12所國小校長連任，縣府今天在啟文國小辦交接典禮，由縣長鍾東錦主持，期勉各校校長持續在教育崗位奉獻，培養苗栗學子優越能力和素養。此外，縣立苑裡高中校長張逢洲退休，在會中接受頒獎。
縣內中小學112學年度新任校長，縣立高中及國中共7校，分別是苑裡高中吳俊秀、照南國中湯秀琴、苗栗國中陳俞攸、烏眉國中徐曉雲、西湖國中龔任俠、南湖國中李隆華、啟新國中杜思慧。
國小新任校長14位，分別是通霄張傳源、尖山彭鴻原、僑成邱慧玲、山腳黃君婷、大湖巫玉美、南湖劉陞華、成功邱國禎、龍坑黃俊杰、南河黃善華、豐林曾慶寧、明德彭國楨、同光李鴻明、中山鄧竹景、坪林藍曉萍。
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