獨／百元美金情義超重 旅美學長給總統教育獎學弟滿滿鼓勵

新北瑞芳國中的九年級畢業生陳禹瑍來自單親家庭，克服經濟弱勢因素，一路奮發向上，獲今年總統教育獎奮發向上獎，他選擇在地就學國立基隆高中就讀能兼顧音樂夢。旅美基中校友加州大學舊金山分校博士後研究員李建德日前返校，為學弟準備一筆萬元助學金與一張百元美金。

基中說，這張美金「情義超重」，因為飽含著學長好暖心的鼓勵，學校收到時很是感動。

校長鍾定先表示，今年獲總統教育獎奮發向上獎的基中新生禹瑍的故事，上月經本報披露報導後，長期旅美的91級畢業校友李建德學長前返校，特別為陳禹瑍準備一筆萬元助學金與一張百元美金。

長期旅美的91級畢業校友李建德學長返校，他說，萬元助學金是要幫助學弟支應剛入高中的開銷、而百元美金是他對學弟的關懷，他期許學弟能在基中好好求學，校友們一定會百分百支持。

陳禹瑍一直是師長眼中優秀的孩子。自小與妹妹僅由母親扶養，家庭無穩定收入只靠親友接應，但禹瑍從小就很懂事，細心照顧妹妹，兄代父職。他困知勉行，不被一切阻礙打倒，第一志願就是基隆高中。

李建德大學就讀國立嘉義大學、研究所就讀國立台灣大學，博士至美國求學後，就一直在美國工作，現為加州大學舊金山分校博士後研究員。這次返台除了受邀至國立陽明交通大學演講，也特別回到母校。

李建德感念高中師長對他的教誨，而他聽到已退休多年的高一導師李廷澤，還持續捐贈助學金幫助基中弱勢孩子的故事後，他很感動。

李建德表示，20年過去了，老師即使退休了，但依然還擔心基中孩子受經濟問題所苦，「在老師心裡，我們一直都是穿藍制服的少年，現在我們有能力了，要跟老師一起負重前行。」

陳禹瑍回應說，他都還沒入學，校友就願意捐款，真是感謝基中校友，他期許自己在高中、大學、甚至出社會之後一定都保持學習，不負眾望。

陳禹瑍表示，他會在課餘時間擔任學校小志工、寒暑期營隊協助，全力回饋母校瑞芳國中與基隆高中，感謝校友讓他未來在求學路上能無後顧之憂。

陳禹瑍對直笛情有獨鍾，不僅在新北市B組直笛個人賽榮獲第一名，更於全國學生音樂比賽榮獲直笛獨奏優等，音樂是他的夢想。