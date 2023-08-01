台東校長布達 馬蘭國小成焦點
台東縣國中小學校長昨天布達及交接，校長一度難產的馬蘭國小由日卡比洛接下代理印信；日卡比洛說，馬蘭跟以前待過的學校很像，將先取得校內老師認同及家長信任，希望透過家長、師生合作，改變外界對學校誤解，未來聚焦孩子成長。
台東縣長饒慶鈴昨布達及頒發聘書給全縣25位國中小學校長，另致贈紀念牌匾，祝賀豐里國小蔡見明、三和國小張國華及富山國小廖偉民3位校長退休。
馬蘭國小曾爆發霸凌、不當管教等爭議，校長張鳳珠轉任富山國小後，一度無校長願上任，經兩階段遴選，教育處指派原長濱國中儲備校長日卡比洛代理1年。
日卡比洛表示，馬蘭國小是明星學校，社區民眾期待也大，學校需要家長、學生及老師一起合作，盼掌握契機、改變外界對學校誤解，他認為「學校非常正常、老師團結」，期待外界關注焦點從學校問題，轉變成學校改變及孩子成長。
日卡比洛是台東長濱阿美族人，部分家長關注他原任國中服務，是否勝任國小校長？他表示，過去曾在新北市服務23年，擔任組長或主任，學生數1700人左右，馬蘭學生500人，轉任國小校長「不是問題」。
日卡比洛表示當年在三峽國中服務時原民生100餘人、中輟率高，在他努力下，3年27名中輟生剩3個，不少原民孩子找到舞台，馬蘭也有100餘名原民生，未來將聚焦馬蘭地區原民教育。
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