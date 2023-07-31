竹縣義民高中教師解聘爭議 楊文科促校方協商
針對義民高中教師解聘爭議，新竹縣長楊文科今天表示，已與義民中學董事長潘鵬仁討論，學校將與教師協商，盼達成共識。
新竹縣義民高中日前發布聲明指出，部分教師因未經學校同意單方刪除修改應聘書所附服務規約內容，因未能成立聘任關係，如因雙方認知差距而衍生爭議，全權委任律師處理。
新竹縣長楊文科今天在臉書表示，站在維護學生受教權的立場，他能體會義民高中家長與學生此刻的關切與擔心，雖然教師聘用此事，教育部國教署為主管機關，但他今天已主動致電在美國的義民高中董事長潘鵬仁，進行相關討論。
楊文科說，討論內容是商討近期學校有部分教師回聘過程未有共識事宜，希望雙方能夠透過良好協商達成共識，維護學生權益。
楊文科指出，他在電話中向潘鵬仁表達對於教師們的付出，深受家長與學生們肯定，這是值得鼓勵的，而潘鵬仁也立即給他明確回應，學校將會與教師們進行協商，盡快達成共識，讓家長孩子都放心。
新竹縣政府教育局日前透過新聞資料表示，義民高中隸屬教育部國教署管轄，不過縣府在獲悉此事後，立即請校方與教師加強溝通與協調，希望維護學生的權益。
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