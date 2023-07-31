嘉義縣國中小校長交接布達 19人異動、6人退休、8人初任
嘉義縣今年有6名校長退休、20名校長連任、19名校長異動、1名再任及8名初任校長，縣長翁章梁昨主持布達交接典禮，交付印信和宣誓，將在8月1日履新。翁章梁說，感謝退休校長為教育打拚，期許連任、異動校長持續引航教育，也歡迎8名初任生力軍。
6名退休校長分別為月眉國小林清池、過路國小蔡水河、梅圳國小劉嘉文、塭港國小黃聰哲、太興國小吳志峰、光榮國小邱玉燕。
嘉義縣112學年度國民中小學校長遴選結果如下：
一、國中部分
（一）連任原校
東榮國中校長陳冠伶、鹿草國中校長歐香吟、中埔國中校長鄭志成、大林國中校長簡淑玲、梅山國中校長劉彥碩、民和國中校長官志隆、阿里山國中小校長邱獻萱。
二、國小部分
（一）連任原校
安東國小校長吳宗成、下楫國小校長林錦花、布袋國小校長劉威志、新塭國小校長謝桐偉、同仁國小校長林曜輝、文昌國小校長賴英杰、古民國小校長楊榮鎮、沙坑國小校長李芳如、十字國小校長許秀卿、山美國小校長洪榮正、來吉國小校長孫儷砡、民和國小校長劉秀燕、美林國小校長張志郎。
（二）異動他校
大鄉國小校長李春輝遴選至朴子國小、龍崗國小校長蔡志賢遴選至過溝國小、大崙國小校長曾南薰遴選至大鄉國小、更寮國小校長吳沛珊遴選至內埔國小、民雄國小校長李宗洲遴選至中林國小、東榮國小校長鄭秀津遴選至月眉國小、中林國小校長尤建順遴選至三和國小、仁和國小校長陳志鴻遴選至大崙國小、內甕國小校長蔡淑玲遴選至和睦國小、過溝國小校長陳淑惠遴選至更寮國小、和睦國小校長陳振興遴選至鹿草國小、內埔國小校長吳春慧遴選至東榮國小、朴子國小校長林金進遴選至六腳國小、網寮國小校長吳芊萱遴選至龍崗國小、松山國小校長曾月照遴選至內甕國小、三和國小校長蔡明昇遴選至民雄國小、安和國小校長蔡文山遴選至松山國小、福樂國小校長嚴春財遴選至三江國小、太和國小校長張寶宗遴選至過路國小。
（三）再任校長
福樂國小教師蔡鎮名遴選至福樂國小。
（四）初任校長
候用校長鄭居益遴選至塭港國小、黃興聖遴選至茶山國小、謝為任遴選至梅圳國小、曾炫鈞遴選至仁和國小、陳佩君遴選至太興國小、王伯安遴選至網寮國小、張惠琪遴選至安和國小；另，嘉義縣公辦民營學校光榮國小由林業生基金會遴聘教師宋婉容擔任校長。
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