嘉義縣國中小校長交接布達 19人異動、6人退休、8人初任

嘉義縣今年有6名校長退休、20名校長連任、19名校長異動、1名再任及8名初任校長，縣長翁章梁昨主持布達交接典禮，交付印信和宣誓，將在8月1日履新。翁章梁說，感謝退休校長為教育打拚，期許連任、異動校長持續引航教育，也歡迎8名初任生力軍。

6名退休校長分別為月眉國小林清池、過路國小蔡水河、梅圳國小劉嘉文、塭港國小黃聰哲、太興國小吳志峰、光榮國小邱玉燕。

嘉義縣112學年度國民中小學校長遴選結果如下：

一、國中部分

（一）連任原校

東榮國中校長陳冠伶、鹿草國中校長歐香吟、中埔國中校長鄭志成、大林國中校長簡淑玲、梅山國中校長劉彥碩、民和國中校長官志隆、阿里山國中小校長邱獻萱。

二、國小部分

（一）連任原校

安東國小校長吳宗成、下楫國小校長林錦花、布袋國小校長劉威志、新塭國小校長謝桐偉、同仁國小校長林曜輝、文昌國小校長賴英杰、古民國小校長楊榮鎮、沙坑國小校長李芳如、十字國小校長許秀卿、山美國小校長洪榮正、來吉國小校長孫儷砡、民和國小校長劉秀燕、美林國小校長張志郎。

（二）異動他校

大鄉國小校長李春輝遴選至朴子國小、龍崗國小校長蔡志賢遴選至過溝國小、大崙國小校長曾南薰遴選至大鄉國小、更寮國小校長吳沛珊遴選至內埔國小、民雄國小校長李宗洲遴選至中林國小、東榮國小校長鄭秀津遴選至月眉國小、中林國小校長尤建順遴選至三和國小、仁和國小校長陳志鴻遴選至大崙國小、內甕國小校長蔡淑玲遴選至和睦國小、過溝國小校長陳淑惠遴選至更寮國小、和睦國小校長陳振興遴選至鹿草國小、內埔國小校長吳春慧遴選至東榮國小、朴子國小校長林金進遴選至六腳國小、網寮國小校長吳芊萱遴選至龍崗國小、松山國小校長曾月照遴選至內甕國小、三和國小校長蔡明昇遴選至民雄國小、安和國小校長蔡文山遴選至松山國小、福樂國小校長嚴春財遴選至三江國小、太和國小校長張寶宗遴選至過路國小。

（三）再任校長

福樂國小教師蔡鎮名遴選至福樂國小。

（四）初任校長