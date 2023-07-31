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疑不當解聘 義民高中：認知差距

聯合報／ 記者趙宥寧黃羿馨／連線報導
義民高中遭指控將數十位名教師以不合法程序解聘。教育部表示，教師若未有教師法規定不續聘情事，學校應予續聘，日前已函請該校說明，並請該校妥善安排暑輔及開學後課務事宜。圖／本報資料照片
義民高中遭指控將數十位名教師以不合法程序解聘。教育部表示，教師若未有教師法規定不續聘情事，學校應予續聘，日前已函請該校說明，並請該校妥善安排暑輔及開學後課務事宜。圖／本報資料照片

新竹縣私立義民高中遭控近日將數十位教師以不合法程序解聘，多名教師突「被」失業，恐衝擊學生受教權益；義民高中回覆部分教師單方面刪除、修改應聘書所附服務規約內容，內容非校方同意，因此未能成立聘任關係，如因雙方認知差距而衍生爭議，將委由律師處理。教育部則將函請校方說明，教師若未有教師法規定不續聘情事，學校應予續聘。

一名網友在臉書社團指出本月廿七日，許多義民高中的老師突然收到學校掛號信，被告知解僱。

義民高中發聲明澄清，有關一一二年學年度教師聘約發放，經部分教師單方刪除、修改應聘書所附服務規約內容後，由於教師擲回內容與校方發放聘約內容不一致，刪除修改內容非校方同意，義民高中稱可認部分教師拒絕應聘，未成立聘任關係；日後如因雙方認知差距衍生爭議，將全權委任律師處理，由司法判決解決。

教育部國教署表示，依義民中學應聘書規定，教師接獲聘書三日內於應聘書簽名後送達學校即為應聘，若有教師刪除修改服務規約內容，於聘約內容未確認前，學校與教師應盡速協商；國教署重申，教師若未有教師法規定不續聘情事，學校應予續聘，已函請該校說明，也請該校妥善安排暑輔及開學後課務，維護師生權益。

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教育部 國教署 律師

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