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台南百歲老榕不敵颱風被吹倒宣告不治 學校要辦追思會

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市忠義國小內的老榕樹罹患褐根病，經多年救治，仍敵不過颱風，圖／忠義國小提供
台南市忠義國小內的老榕樹罹患褐根病，經多年救治，仍敵不過颱風，圖／忠義國小提供

位於台南孔廟旁的忠義國小，校內有棵108歲的老榕樹，2019年罹患褐根病，經農業局結合學校多年搶救，已長出氣根，每年也有新葉不斷長出，生命力雖不佳，但也無枯死跡象，不過，這次杜蘇芮颱風來襲，老樹從主幹處斷成兩半，農業局宣告無救治希望，切割移除處理，也讓校友及師生不捨。

忠義國小校長林泓成表示，台南已經4年沒有颱風侵襲，這次杜蘇芮颱風又是從海面直撲而來，沒有中央山脈阻擋，瞬間陣風大。錄影顯示，28日凌晨2至4時間分兩次被吹倒，第一次吹倒的部分是樹幹西側部分，第二次是東側，等於是主幹從中間裂成兩半。

林泓成說，之前曾發現樹幹有裂縫，有報告農業局，也有專家來診治，另兩周前農業局才來會診，沒想到老榕樹被颱風吹倒，無法救治，研判之前所看到的裂縫應是斷裂處。目前進行安全性整地，將闢為草地，未來規畫在此設置涼亭，提供師生休閒、乘涼及追思回憶的場所。另部分木頭也會留下，做有效利用及追思；開學後將辦追思會，並啟動生命教育課程。

忠義國小內的老榕樹，多年前罹患褐根病，經農業局改善棲地並施藥拯救，但2019年3月間突然大量落葉，幾乎成枯狀。專家緊急在樹幹設水管噴水，希望讓氣根得到水分，繼續往下生長，成為新樹根，學校也為老樹舉辦祈福活動，學生寫卡片為樹爺爺祈福。經多年照護，氣根已形成，每年都可見綠葉長出，生命尚穩定。忠義國小內有5棵農業局列管的老樹，其中最老的是250歲的黃連木，為清乾隆年間台灣知府蔣元樞整建孔廟時種植，也是台南校園最老的樹木，但死了老榕樹只剩4棵。

校友寫下回憶：

風雨中，你守護著校園的歲月。

如今倒下，心中充滿悲傷，

留下深深的思念與感慨。

88老樹，你的根深深扎校園，

見證著無數的歡笑與眼淚。

雖然倒下，你永遠存在心間，

榕爺爺，你的精神流傳不滅。

回憶縈繞，校友們細數著往昔，

學生時代，有你作伴真是美好。

感謝你的存在，感謝你的陪伴，

榕爺爺，永遠活在我們心懷。

願你在天堂得到安寧和寬慰，

榕爺爺，也許再相遇的那一天。

讓我們記得你的榮耀和傳奇，

榕爺爺，你永遠是校園的驕傲

台南市忠義國小內的老榕樹罹患褐根病，經多年救治，仍敵不過颱風，此為本月初面貌。記者鄭惠仁／攝影
台南市忠義國小內的老榕樹罹患褐根病，經多年救治，仍敵不過颱風，此為本月初面貌。記者鄭惠仁／攝影
台南市忠義國小內的老榕樹罹患褐根病，經多年救治，仍敵不過颱風，此為本月初面貌。記者鄭惠仁／攝影
台南市忠義國小內的老榕樹罹患褐根病，經多年救治，仍敵不過颱風，此為本月初面貌。記者鄭惠仁／攝影
台南市忠義國小內的老榕樹罹患褐根病，經多年救治，仍敵不過颱風，圖／忠義國小提供
台南市忠義國小內的老榕樹罹患褐根病，經多年救治，仍敵不過颱風，圖／忠義國小提供
台南市忠義國小內的老榕樹罹患褐根病，經多年救治，每年都可見新葉，展現生機，但仍仍敵不過颱風。此為本月初面貌。記者鄭惠仁／攝影
台南市忠義國小內的老榕樹罹患褐根病，經多年救治，每年都可見新葉，展現生機，但仍仍敵不過颱風。此為本月初面貌。記者鄭惠仁／攝影

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