考7次校長才考上 他在退休前獲師鐸獎 獎金加碼買股票捐學校

屏東縣府今舉行112學年度國中小校長交接典禮，竹田國中校長許金元今年65歲屆齡退休，退休前獲師鐸獎殊榮，他說，教育界42年，原想55歲退休，考校長考7年，54歲考上校長，人生新轉變。他將竹田國中長照課程翻轉結合生命教育、醫療科技，讓小校優勢極大化，他將師鐸獎獎金10萬元再自掏腰包1萬多元，買一張中華電信股票捐給學校。

屏東縣府今舉行112學年度國中小校長交接典禮，縣長周春米主持並頒贈退休校長紀念品，今年7名校長退休，退休的竹田國中校長許金元代表退休校長上台致詞。

65歲許金元在退休前獲今年教育部師鐸獎。許金元說，當校長是他教育生涯意外事情，高師大數學系畢業後，回到母校新園國中任職31年，校長考7年，原本55歲想退休，54歲時考上校長，初任校長派到恆春國中，之後派任竹田國中。

許金元說，他當校長時間不長11年，恆春國中4年、竹田國中7年。他初任到恆春國中才發現，恆春國中全校31班，1千多人，卻沒有第八節課，恢復第八節課，恆春地區的國小都有球隊，他也規畫球隊成立，第一年增加3班，四年後增加7、8班。

完成階段性任務後，他被派任到竹田國中，他說，當時學校開始在減班變成每個年級1班，加上竹田國中周邊有私中、鄰近大學校，他將學校特色長照課程翻轉結合生命教育，去年申請科技教育理念學校，推動醫療科技，如今竹田國中每個年級有2到3班，還有外地特別來念，科技教育對學生來說是一輩子的能力，推動科技教育與長照結合。

許金元是數學老師，他以身作則，每周一三五早自修教學生數學，整理主題性單元，結合國中會考考題，讓學生們不怕數學。

退休前獲師鐸獎肯定，他說，42年的教育生涯的一個結局，也希望為學校留下些什麼，師鐸獎有獎金10萬元，他將10萬元再自掏腰包1萬多元，買一張中華電信股票捐給學校，學校每年可以有5千多元股息可運用。

縣長周春米說，感謝長年來校長們對屏東教育付出，也期許連任、調任及新任的校長們帶領教師與行政團隊，為屏東子弟營造優質學習環境。