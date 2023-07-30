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水藻造紙 橋頭國中科展得名

聯合報／ 記者王昭月
高雄橋頭國中學生林姵妤利用3種絲狀藻類造紙成功，作品參加第63屆全國中小學科展，拿下國中組生活與應用科學科（二）第一名。圖／高市教育局提供
高雄橋頭國中學生林姵妤利用3種絲狀藻類造紙成功，作品參加第63屆全國中小學科展，拿下國中組生活與應用科學科（二）第一名。圖／高市教育局提供

水藻可以造紙，何必砍樹？高雄橋頭國中學生林姵妤利用會造成農民及水產養殖業困擾的3種絲狀藻類造紙成功，作品參加第63屆全國中小學科展，拿下國中組生活與應用科學科（二）第一名，日後以水藻代替樹木，除能降低製作紙張成本，減少伐木對環境的衝擊，更替農漁友解決水藻孳生困擾，兼具環保效應與前瞻性。

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