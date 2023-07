建中樂旗聯隊赴美摘雙冠 載譽歸國

建國中學樂旗聯隊代表台灣赴美參加2023世界盃行進樂隊大賽(WAMSB World Championships),勇奪榮譽金獎亞軍、最佳旗隊冠軍、最佳指揮亞軍等殊榮,蔡英文總統第一時間賀電祝賀,這群「台灣之光」昨天載譽歸國,回程時,機長蔡武恭還在機上暖心廣播獻上祝福。

今年賽事有加拿大、美國、德國等13國、19支樂旗隊參加,建中樂旗聯隊是唯一來自台灣的隊伍,由44位建中學生及北一女中等17校共70位學生組成,集訓期間每天練習超過12小時,直到7月16日啟程前往美國西維吉尼亞州參賽。

建中樂旗聯隊以家是心之所在(Home Is Where the Heart Is)作為表演主題,改編多首知名樂曲而成,精湛演出和氣勢磅礴的音樂,感動評審和觀眾的心,一舉奪得多項殊榮,大會主席Randy Sanders更是盛讚。

他們以隊史最高分95.861勇奪榮譽金獎亞軍,與傳統強隊加拿大冠軍隊伍Calgary Stampede Showband僅有1分之差,同時摘下最佳旗隊冠軍、指揮何浩星則獲最佳指揮亞軍。另外,當天中午舉行「街道遊行比賽(Street Parade)」,以92.333分獲得總冠軍。

建中樂旗聯隊昨天凱旋歸國與國人分享榮耀,隊長何書達直言,大家渴望也努力想要拿到第一名。身為學長的室外教練林義淳表示,過往比賽常遇今年加拿大冠軍隊,每次只能屈居第二,今年隊員在決賽場上失誤非常少,雖然差一點擊敗對手,成績卻是歷年最高。

校長莊智鈞表示,期盼未來同學們能夠延續堅忍不拔、為理想奮鬥、追求夢想的精神,繼續加油。