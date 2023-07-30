建中樂旗聯隊赴美摘雙冠 載譽歸國
建國中學樂旗聯隊代表台灣赴美參加2023世界盃行進樂隊大賽（WAMSB World Championships），勇奪榮譽金獎亞軍、最佳旗隊冠軍、最佳指揮亞軍等殊榮，蔡英文總統第一時間賀電祝賀，這群「台灣之光」昨天載譽歸國，回程時，機長蔡武恭還在機上暖心廣播獻上祝福。
今年賽事有加拿大、美國、德國等13國、19支樂旗隊參加，建中樂旗聯隊是唯一來自台灣的隊伍，由44位建中學生及北一女中等17校共70位學生組成，集訓期間每天練習超過12小時，直到7月16日啟程前往美國西維吉尼亞州參賽。
建中樂旗聯隊以家是心之所在（Home Is Where the Heart Is）作為表演主題，改編多首知名樂曲而成，精湛演出和氣勢磅礴的音樂，感動評審和觀眾的心，一舉奪得多項殊榮，大會主席Randy Sanders更是盛讚。
他們以隊史最高分95.861勇奪榮譽金獎亞軍，與傳統強隊加拿大冠軍隊伍Calgary Stampede Showband僅有1分之差，同時摘下最佳旗隊冠軍、指揮何浩星則獲最佳指揮亞軍。另外，當天中午舉行「街道遊行比賽（Street Parade）」，以92.333分獲得總冠軍。
建中樂旗聯隊昨天凱旋歸國與國人分享榮耀，隊長何書達直言，大家渴望也努力想要拿到第一名。身為學長的室外教練林義淳表示，過往比賽常遇今年加拿大冠軍隊，每次只能屈居第二，今年隊員在決賽場上失誤非常少，雖然差一點擊敗對手，成績卻是歷年最高。
校長莊智鈞表示，期盼未來同學們能夠延續堅忍不拔、為理想奮鬥、追求夢想的精神，繼續加油。
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