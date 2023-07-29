建中樂旗聯隊每天練逾12小時 家長笑：讀書都沒這麼認真

建國中學樂旗聯隊日前赴美參加2023世界盃行進樂隊大賽，精湛演出勇奪榮譽金獎亞軍、最佳旗隊冠軍、最佳指揮亞軍等殊榮，看在默默支持與鼓勵的家長眼中，內心滿滿激動，就是因為深知孩子投注多少心力在練習上，更笑說讀書都沒這麼認真。

樂隊學生家長、建中樂旗隊家長後援會會長黃玫瑾今天分享，孩子集訓練習從早練到晚，超過12個小時，頂著大太陽真的很辛苦，每個人又是曬傷、腳磨破皮、起水泡，甚至旗隊隊員林子晴腰傷仍不放棄，他們的堅持讓家長們感動，因此作為後援部隊只能全力給予支援。

黃玫瑾說，此次出國比賽的費用並不便宜，不見得每個家庭都能負擔得起，因此後援會努力籌措資源、降低預算開銷，例如赴美住在大學宿舍，雖然不比飯店舒適，但7天食宿300多元美金，真的差很多，而華航也相當幫忙與贊助。

旗隊學生家長蘇怡菁表示，參加樂旗隊的孩子下課幾乎都是往社團跑，晚上回家第一件事就是打開手機看當天練習影片、與夥伴討論，投注心力遠超過外界在集訓場地所見，笑說讀書都沒這麼認真。

蘇怡菁說，尤其成果發表會、全國與全市等賽事一場接一場，直言這是一個很操的團體，體力、練習強度之高卻有種魔力，熱愛的人就會全力以赴、享受其中，反觀撐不下去的人可能就會離開。

她分享，孩子喜歡之餘，家長鼓勵也很重要，要清楚孩子在高中階段的價值定位，她認為學習是一輩子的事情，不應侷限在學校課業和分數，但有些爸媽可能不敵現實的分數考量，而有內心拉扯。

蘇怡菁也讚賞樂旗隊教練團，他們多為建中畢業學長返校擔任指導，帶著高中學弟追求榮譽時，做了很好的示範與引導，讓這個年紀的孩子懂得良善和感恩。她舉例去年赴荷蘭參加世界音樂大賽，借用當地足球場地後，教練引導指揮與所有團員向場地一鞠躬，感謝協助他們的人事物，大讚這是很棒的團隊文化。