影／建中樂旗聯隊赴美勇奪多獎 暖心機長再度「獻聲」
還記得華航的暖心機長蔡武恭？繼北一女樂儀旗隊今年1月受邀赴美參加玫瑰花車遊行，他執飛回程班機、送上感人廣播後，7月再度在機上「獻聲」，祝福日前在世界盃行進樂隊大賽奪多項殊榮的建中樂旗聯隊。未來是否還有機會服務，蔡武恭相當樂意，就是因為喜歡孩子的單純。
建中樂旗聯隊今天清晨返抵國門，這趟回程CI-011號班機的機長蔡武恭再度獻聲，透過中英文廣播讚賞孩子們的努力，話語間更傳達對他們的祝福、寄予期望，機上不少人聽聞相當感動。
蔡武恭當時說道，今晚特別歡迎台北市建國中學樂旗聯隊的同學們一起搭乘，他們剛剛完成2023世界樂旗大賽，相信集訓3個月內就有如此傑出表現，不足為外人道的是背後辛苦無悔付出。
他也謝謝同學們，用單純、無私、團結、犧牲的行動展現出青春的靈魂和熱情，用無需言語卻精采的表現帶給我們的光榮與驕傲，更謝謝你們如同彩虹一般的成果，告訴我們包容著不同的色彩才值得期待更繽紛的明天與希望。
蔡武恭也祝福，建中樂旗聯隊同學將來都能擁有一雙手心向下的手和願意與他人分享而快樂的心，並成為別人的祝福。永遠保持你們的單純與善良，明辨慎思，承擔起自己的責任，而帶給未來穩定而共好的改變。最後更以建中校歌的蹦蹦蹦蹦，謝謝孩子們。
其實，這段溫暖話語隱含許多期許。蔡武恭感慨現今台灣社會充斥各種負面狀況，因此以張惠妹歌曲「彩虹」為發想，加上北一女中校長陳智遠今年在畢業典禮致詞內容讓他深有感觸，所以希望孩子不要過於受網路、外在影響，要建立起個人想法，明辨慎思，承擔起自己的責任，更要成為別人的祝福。
蔡武恭聊及此次執飛源於建中家長的邀請，自己便向公司申請排班，另一名機長盧慶乘得知後也加入行列。至於未來是否還有機會服務？蔡武恭二話不說表示可以，正因為孩子很單純，讓他喜歡與他們互動，如果家長邀請，也剛好是華航與其機種，他都很願意去。
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