蕭勁騰母校現況曝光！人去樓空但「保全」監守崗位迄今
歌手蕭敬騰的母校私立亞太技術學院停辦4年，偌大的校區如今有如空城，數年前因發生多次竊案，大門警衛室還放置假人充當保全坐鎮，引起外界熱議，迄今假人保全仍堅守崗位，但周邊雜草蔓生，校區一片寂寥，原本校外經營的店家也多鐵捲門深鎖，大學 城風貌盡失；相形之下，縣內一些小校在廢校後，校舍及校區各有規畫及利用，最近進入廢校程序的大湖武榮國小，地方爭取開辦長照或關懷據點，縣府將辦說明會聽取地方意見。
亞太技術學院原名親民工專，1985年創校，2004年改制技術學院，日、夜校最多有4000多名學生，歌手蕭敬騰及苗栗縣多名地方政治人物都是校友，但校方因經營問題在107學年度停招、108學年度停辦。
教育部技職司表示，亞太技術學院停辦後，目前仍處於校產清算階段，處理相關債權、債務問題，依學校當初獲核定的捐助章程，清算完結若有賸餘校產，可捐贈地方政府機關或公立學校，以達「亞太歸公」目的。
苗栗縣10年來因學生來源不足等問題而廢除的學校，先前有三灣鄉大河國小，另外後龍鎮富田國小、新港國小及造橋鄉豐湖國小等廢校後 ，另合併開辦新港中小學。苗栗縣教育處表示，富田國小校地由後龍鎮公所及縣府共同處分售出，業者現已興建透天厝社區、新港國小舊校區規畫作為科技、國際教育中心及國教輔導團、教研中心及英語資源中心運作。
另外，豐湖國小校區由紅十字會承租使用，預計年底約滿，造橋鄉公所爭取管用合一，大河國小原規畫作為文創青創、生態教育基地，但校區多為國有地，目前朝「拆屋還地」方向運作。
今年6月底剛送走最後一批畢業生的武榮國小已進入廢校程序，校產現由南湖國小統一管理，縣府將辦說明會聽取地方居民、社區意見，作為未來規畫使用參考。
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