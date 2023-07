建中樂旗聯隊赴美為國爭光 有人練習釀骨裂險不能參賽爆哭

建國中學樂旗聯隊3度在世界盃行進樂隊大賽摘冠,今年代表台灣赴美參賽傳捷報,勇奪多項殊榮,今載譽歸國與各界分享喜悅。對於摘下榮譽金獎亞軍,隊長何書達說,大家渴望也努力想要拿到第一名,雖然有點可惜,但還算滿意,直呼第一名真的表現很好。亮眼佳績背後也有不為人知的努力過程,有隊員因練習釀傷,仍撐了過來。

旗隊隊員林子晴今回憶練習的心路歷程,當時因倒立動作不慎,整個人背面著地,仍堅持完成練習,坦言當下痛不欲生,後來就醫確診骨裂很shock,還在診間外爆哭,就怕不能繼續參加樂旗隊。

林子晴說,當別人問為何不離開,他反問自己是否有學長受過傷?答案是有,「Did they quit? They didn't. And that's the reason why I'm still here.」

旗隊隊長王譽儒分享最佳旗隊致勝關鍵,旗隊成員在賽前統一這套表演的故事,彼此都有一樣的想法,透過肢體語言、視覺效果,將想要傳達的情緒轉達給觀眾們。也因旗隊表情、動作、道具使用與速度都統一,他直呼很有效,也相信因為如此才能拿到最佳旗隊第一名,讓這趟出國沒有遺憾。

室外指揮何浩星榮獲最佳指揮亞軍,他謙虛地說,只是做分內事情,比起其他隊員,自己在體力上比較不辛苦,但是想贏的心跟花費心力都是一樣多。這次指揮遇到最大困難在於人數變多、場地變大,代表聽到聲音的時間差也會變長,對於能夠得到評審團認可很開心,先前不知會頒此獎項,獲獎是蠻意外的,當下腦筋一片空白。

樂旗聯隊隊長何書達坦言,初期外校學生加入團隊,彼此理念不太一樣,經過長時間相處而有凝聚力。練習過程,他會觀察隊員狀況給鼓勵和提醒,也有學長姐、同屆夥伴會一起提振團練士氣。這趟全團總費用1000多萬元,感謝後援會奔走籌錢,讓他們沒有後顧之憂,自己能做的是練好表演,不要辜負大家的期待。

建中學長、室外教練林義淳分享,他10年前從樂旗隊畢業,大家認真準備、對樂旗隊熱愛的程度,從以前到現在都沒改變過,不一樣的是,樂旗隊每屆人數都在遞減,所以每年出國都要招募聯隊成員。

他表示,過往比賽經常遇到今年加拿大冠軍隊伍,每次都只能屈居第二名,今年教練也一直鼓勵學弟,看今年能不能超越、擊敗對手,差一點很可惜,但這次成績相較以往是歷年最高分,學弟們應該要對自己的表現非常驕傲。

林義淳直言,建中樂旗聯隊人數較少,因此他會學生說,每個人的執行力跟責任都很重大,只要能夠加一點點分,對整體團隊加分比例會非常高,也讚賞隊員在決賽非常投入且集中心力,場上失誤非常少,因為降低自己的失誤、把可以做的做到最好,就是得分關鍵。