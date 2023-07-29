建中樂旗聯隊赴美為國爭光 有人練習釀骨裂險不能參賽爆哭

建國中學樂旗聯隊3度在世界盃行進樂隊大賽摘冠，今年代表台灣赴美參賽傳捷報，勇奪多項殊榮，今載譽歸國與各界分享喜悅。對於摘下榮譽金獎亞軍，隊長何書達說，大家渴望也努力想要拿到第一名，雖然有點可惜，但還算滿意，直呼第一名真的表現很好。亮眼佳績背後也有不為人知的努力過程，有隊員因練習釀傷，仍撐了過來。

旗隊隊員林子晴今回憶練習的心路歷程，當時因倒立動作不慎，整個人背面著地，仍堅持完成練習，坦言當下痛不欲生，後來就醫確診骨裂很shock，還在診間外爆哭，就怕不能繼續參加樂旗隊。

林子晴說，當別人問為何不離開，他反問自己是否有學長受過傷？答案是有，「Did they quit? They didn't. And that's the reason why I'm still here.」

旗隊隊長王譽儒分享最佳旗隊致勝關鍵，旗隊成員在賽前統一這套表演的故事，彼此都有一樣的想法，透過肢體語言、視覺效果，將想要傳達的情緒轉達給觀眾們。也因旗隊表情、動作、道具使用與速度都統一，他直呼很有效，也相信因為如此才能拿到最佳旗隊第一名，讓這趟出國沒有遺憾。

室外指揮何浩星榮獲最佳指揮亞軍，他謙虛地說，只是做分內事情，比起其他隊員，自己在體力上比較不辛苦，但是想贏的心跟花費心力都是一樣多。這次指揮遇到最大困難在於人數變多、場地變大，代表聽到聲音的時間差也會變長，對於能夠得到評審團認可很開心，先前不知會頒此獎項，獲獎是蠻意外的，當下腦筋一片空白。

樂旗聯隊隊長何書達坦言，初期外校學生加入團隊，彼此理念不太一樣，經過長時間相處而有凝聚力。練習過程，他會觀察隊員狀況給鼓勵和提醒，也有學長姐、同屆夥伴會一起提振團練士氣。這趟全團總費用1000多萬元，感謝後援會奔走籌錢，讓他們沒有後顧之憂，自己能做的是練好表演，不要辜負大家的期待。

建中學長、室外教練林義淳分享，他10年前從樂旗隊畢業，大家認真準備、對樂旗隊熱愛的程度，從以前到現在都沒改變過，不一樣的是，樂旗隊每屆人數都在遞減，所以每年出國都要招募聯隊成員。

他表示，過往比賽經常遇到今年加拿大冠軍隊伍，每次都只能屈居第二名，今年教練也一直鼓勵學弟，看今年能不能超越、擊敗對手，差一點很可惜，但這次成績相較以往是歷年最高分，學弟們應該要對自己的表現非常驕傲。

林義淳直言，建中樂旗聯隊人數較少，因此他會學生說，每個人的執行力跟責任都很重大，只要能夠加一點點分，對整體團隊加分比例會非常高，也讚賞隊員在決賽非常投入且集中心力，場上失誤非常少，因為降低自己的失誤、把可以做的做到最好，就是得分關鍵。