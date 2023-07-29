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建中樂旗聯隊赴美為國爭光 有人練習釀骨裂險不能參賽爆哭

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
旗隊隊員林子晴今回憶練習時，因倒立動作不慎，整個人背面著地，仍堅持完成練習，坦言當下痛不欲生，後來就醫確診骨裂很shock，就怕不能繼續參加樂旗隊。記者林佳彣／攝影
旗隊隊員林子晴今回憶練習時，因倒立動作不慎，整個人背面著地，仍堅持完成練習，坦言當下痛不欲生，後來就醫確診骨裂很shock，就怕不能繼續參加樂旗隊。記者林佳彣／攝影

建國中學樂旗聯隊3度在世界盃行進樂隊大賽摘冠，今年代表台灣赴美參賽傳捷報，勇奪多項殊榮，今載譽歸國與各界分享喜悅。對於摘下榮譽金獎亞軍，隊長何書達說，大家渴望也努力想要拿到第一名，雖然有點可惜，但還算滿意，直呼第一名真的表現很好。亮眼佳績背後也有不為人知的努力過程，有隊員因練習釀傷，仍撐了過來。

旗隊隊員林子晴今回憶練習的心路歷程，當時因倒立動作不慎，整個人背面著地，仍堅持完成練習，坦言當下痛不欲生，後來就醫確診骨裂很shock，還在診間外爆哭，就怕不能繼續參加樂旗隊。

林子晴說，當別人問為何不離開，他反問自己是否有學長受過傷？答案是有，「Did they quit? They didn't. And that's the reason why I'm still here.」

旗隊隊長王譽儒分享最佳旗隊致勝關鍵，旗隊成員在賽前統一這套表演的故事，彼此都有一樣的想法，透過肢體語言、視覺效果，將想要傳達的情緒轉達給觀眾們。也因旗隊表情、動作、道具使用與速度都統一，他直呼很有效，也相信因為如此才能拿到最佳旗隊第一名，讓這趟出國沒有遺憾。

室外指揮何浩星榮獲最佳指揮亞軍，他謙虛地說，只是做分內事情，比起其他隊員，自己在體力上比較不辛苦，但是想贏的心跟花費心力都是一樣多。這次指揮遇到最大困難在於人數變多、場地變大，代表聽到聲音的時間差也會變長，對於能夠得到評審團認可很開心，先前不知會頒此獎項，獲獎是蠻意外的，當下腦筋一片空白。

樂旗聯隊隊長何書達坦言，初期外校學生加入團隊，彼此理念不太一樣，經過長時間相處而有凝聚力。練習過程，他會觀察隊員狀況給鼓勵和提醒，也有學長姐、同屆夥伴會一起提振團練士氣。這趟全團總費用1000多萬元，感謝後援會奔走籌錢，讓他們沒有後顧之憂，自己能做的是練好表演，不要辜負大家的期待。

建中學長、室外教練林義淳分享，他10年前從樂旗隊畢業，大家認真準備、對樂旗隊熱愛的程度，從以前到現在都沒改變過，不一樣的是，樂旗隊每屆人數都在遞減，所以每年出國都要招募聯隊成員。

他表示，過往比賽經常遇到今年加拿大冠軍隊伍，每次都只能屈居第二名，今年教練也一直鼓勵學弟，看今年能不能超越、擊敗對手，差一點很可惜，但這次成績相較以往是歷年最高分，學弟們應該要對自己的表現非常驕傲。

林義淳直言，建中樂旗聯隊人數較少，因此他會學生說，每個人的執行力跟責任都很重大，只要能夠加一點點分，對整體團隊加分比例會非常高，也讚賞隊員在決賽非常投入且集中心力，場上失誤非常少，因為降低自己的失誤、把可以做的做到最好，就是得分關鍵。

建國中學樂旗聯隊今年參加世界盃行進樂隊大賽榮獲榮譽金獎亞軍等多項殊榮，今載譽歸國與各界分享喜悅。記者林佳彣／攝影
建國中學樂旗聯隊今年參加世界盃行進樂隊大賽榮獲榮譽金獎亞軍等多項殊榮，今載譽歸國與各界分享喜悅。記者林佳彣／攝影
建國中學樂旗聯隊今年代表台灣赴美參加世界盃行進樂隊大賽傳捷報，勇奪多項殊榮，今載譽歸國與各界分享喜悅。左起室外教練林義淳、室外指揮何浩星、建中樂旗聯隊隊長何書達、旗隊隊長王譽儒。記者林佳彣／攝影
建國中學樂旗聯隊今年代表台灣赴美參加世界盃行進樂隊大賽傳捷報，勇奪多項殊榮，今載譽歸國與各界分享喜悅。左起室外教練林義淳、室外指揮何浩星、建中樂旗聯隊隊長何書達、旗隊隊長王譽儒。記者林佳彣／攝影

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建中 團隊

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