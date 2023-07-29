救援小英雄波力陪闖關 南市兒童交通安全營爆滿
大台南交通教育主題館兒童交通安全夏令營今天正式展開，邀請60組親子家庭與「救援小英雄波力」一起透過闖關趣體驗，培養孩童正確用路習慣，守護交通安全。市長黃偉哲表示，從小培養兒童交通安全的習慣並內化成行為，將來長大對自己及他人的交通安全有很大助益，
交通局長王銘德指出，去年度首次舉辦「兒童交通安全營」的反應熱烈，今年再度結合知名交通安全卡通「救援小英雄波力」，運用主題館內設施，整合府城地標規畫主題式闖關體驗，規劃人氣卡通波力小隊場景，讓小朋友化身救援小英雄進行闖關，藉由寓教於樂互動體驗的方式，讓小朋友實際認識交通標誌、學會到行人知識及如何安全通過馬路等，讓孩童從小培養交通安全認知，建立保護自己，也保護其他用路人的觀念。
人氣卡通波力的主角安寶、羅伊和赫利將會隨機出現在不同場次與大家一起互動，每個參與活動的小朋友都將獲得闖關駕照，只要完成駕照上所有的關卡挑戰，集滿印章後即可獲得專屬小贈品。
因報名非常踴躍，交通局請家長們把握接下來4梯次活動，分別在8月12、19日二個周六的上、下午各1梯次的報名機會，將於7月31日、8月7日上午10時於交通局「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁開放表單連結報名，每場限額60名小朋友，每位家長最多可幫2位小朋友報名，由於名額有限，為讓更多小朋友都能參與，每位小朋友以參加1場次為限。
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