快訊

記得帶傘！午後對流發展旺盛 新北、台中等9縣市大雨特報

成都世大運／柔道男神楊勇緯黃金得分制勝出 挺進金牌戰！傍晚爭首金

救援小英雄波力陪闖關 南市兒童交通安全營爆滿

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市兒童交通安全夏令營今天開跑，市長黃偉哲向小朋友和家長宣導交通安全教育要從小做起。記者吳淑玲／攝影
台南市兒童交通安全夏令營今天開跑，市長黃偉哲向小朋友和家長宣導交通安全教育要從小做起。記者吳淑玲／攝影

台南交通教育主題館兒童交通安全夏令營今天正式展開，邀請60組親子家庭與「救援小英雄波力」一起透過闖關趣體驗，培養孩童正確用路習慣，守護交通安全。市長黃偉哲表示，從小培養兒童交通安全的習慣並內化成行為，將來長大對自己及他人的交通安全有很大助益，

交通局長王銘德指出，去年度首次舉辦「兒童交通安全營」的反應熱烈，今年再度結合知名交通安全卡通「救援小英雄波力」，運用主題館內設施，整合府城地標規畫主題式闖關體驗，規劃人氣卡通波力小隊場景，讓小朋友化身救援小英雄進行闖關，藉由寓教於樂互動體驗的方式，讓小朋友實際認識交通標誌、學會到行人知識及如何安全通過馬路等，讓孩童從小培養交通安全認知，建立保護自己，也保護其他用路人的觀念。

人氣卡通波力的主角安寶、羅伊和赫利將會隨機出現在不同場次與大家一起互動，每個參與活動的小朋友都將獲得闖關駕照，只要完成駕照上所有的關卡挑戰，集滿印章後即可獲得專屬小贈品。

因報名非常踴躍，交通局請家長們把握接下來4梯次活動，分別在8月12、19日二個周六的上、下午各1梯次的報名機會，將於7月31日、8月7日上午10時於交通局「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁開放表單連結報名，每場限額60名小朋友，每位家長最多可幫2位小朋友報名，由於名額有限，為讓更多小朋友都能參與，每位小朋友以參加1場次為限。

台南市兒童交通安全夏令營今天開跑，市長黃偉哲向小朋友和家長宣導交通安全教育要從小做起。記者吳淑玲／攝影
台南市兒童交通安全夏令營今天開跑，市長黃偉哲向小朋友和家長宣導交通安全教育要從小做起。記者吳淑玲／攝影
台南市兒童交通安全夏令營今天開跑，市長黃偉哲向小朋友和家長宣導交通安全教育要從小做起。記者吳淑玲／攝影
台南市兒童交通安全夏令營今天開跑，市長黃偉哲向小朋友和家長宣導交通安全教育要從小做起。記者吳淑玲／攝影
台南市兒童交通安全夏令營今天開跑，市長黃偉哲向小朋友和家長宣導交通安全教育要從小做起。記者吳淑玲／攝影
台南市兒童交通安全夏令營今天開跑，市長黃偉哲向小朋友和家長宣導交通安全教育要從小做起。記者吳淑玲／攝影

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

卡通 台南 黃偉哲

延伸閱讀

南市麻豆工業區、大灣古鯽魚潭 市地重劃擺脫淹水之苦

從爆米香發想二氧化碳電池 南市復興國小全國科展第一

南市前瞻軌道補助執行率24% 捷運一期藍線拚2026動工

中職／救援小英雄波力出動！味全龍交通安全主題日齊聚

相關新聞

影／建中樂旗聯隊赴美摘雙冠雙亞 「台灣之光」今晨載譽歸國

建國中學樂旗聯隊代表台灣赴美，參加2023世界盃行進樂隊大賽（WAMSB World Championships），勇奪...

救援小英雄波力陪闖關 南市兒童交通安全營爆滿

大台南交通教育主題館兒童交通安全夏令營今天正式展開，邀請60組親子家庭與「救援小英雄波力」一起透過闖關趣體驗，培養孩童正...

各方贊助赴日旅費 斗六石榴國小布袋戲團謝神

雲林縣斗六市石榴國小推廣傳統布袋戲，布袋戲團成軍12年，在全國賽多次獲獎，4年前首度受邀日本飯田國際偶戲節邀約演出，今年...

中颱杜蘇芮風超大 臨海鼻頭國小校園受損營隊取消

受到中颱杜蘇芮外圍環流影響，新北市瑞芳區鼻頭國小因臨海受風面，所以風真的超大，因此校方這兩天也緊急先取消暑期的史懷哲營隊，老師也改採線上辦公，校長李延昌坐鎮學校，因為強風導致校園有多處受損，不過還好大家都平安...

海外青年英語夏令營好好玩 瑞芳國中學子樂在其中

瑞芳國中因疫情停辦兩年的「海外青年英語服務夏令營」，今年暑假再度重磅回歸，來自世界各地的海外青年，設計多元的跨領域課程和運用科技產品教學，有實境密室、英語有聲繪本與小劇場、短影音時代的來臨探索活動，讓偏鄉孩子的暑假生活，比你想像得更豐富...

貢寮國小新校長楊小梅 師鐸獎得主全臺首位新住民校長

新北市貢寮國小新任校長楊小梅，曾是師鐸獎得主，這次初任校長，更是全台灣第一位以新住民身分擔任校長一職，越南新住民楊小梅從小隨父母來台落地生根，投入教育工作二十多年，如今如願當上校長，她也會將自身經歷分享給學生，讓學生知道只要肯努力，未來將是無可限量...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦