陽交大、竹女發聯合聲明 為改隸資訊不完整向校友致歉

國立陽明交通大學近期找上國立新竹女中合作改隸為附屬高中，不少竹女校友反彈憂心「母校被滅」。2校今天發出聯合聲明，說明此案都尚在初步的討論階段、審慎評估各項合作可能性，並對資訊不完整使校友們焦慮不安致歉，強調會盡力做到具「竹女代表性」結果，而非所謂「黑箱不透明作業」。

2校聯合聲明指出，現階段讓外界得知尚在研議的合作構想，實屬2校意料之外。先在此道歉因資訊不完整使校友們產生焦慮與不安；並說明2校將組成的工作小組成員包含校友代表、學生代表與家長會代表，未來合作討論會包含更多校友代表與家長會代表的意見。

陽明交通大學與新竹女中也說明未來將先就3項重點項目合作共好。分別為「提升竹女的資訊基礎建設、兩校硬體資源共用」，陽明交大是區網中心，對應用物聯網及AI技術，改造智慧校園有豐富實績，可提供改善資訊基礎建設的軟硬體，協助提升竹女為智慧的綠色校園、安全校園。

此外，陽明交大固有的硬體設施，如圖書館、實驗室、藝文展演空間等，也計畫與竹女學生共用，不論是課堂間的學習、或是課外多元的社團活動，能夠想更多資源。

第2項為「辦理國際交流與推薦等活動」，陽明交大將積極輔導有意至國外遊學或深造的竹女同學，推薦至國外的姊妹校短期就讀、升讀大學或雙聯學位的機會。

第3項為「強化陽明交大系所師資、學生和竹女交流互動」，針對理組學生，陽交大會投入師資與園區校友與產業資源，和竹女教師共同推動科學探究與實作；針對文組生也會運用大學與研究所既有科系師資合作，期盼消弭文理兩組的傳統分野，進一步推動科技與人文的互動，使學生在高中階段就能對未來有更立體的刻畫。

2校指出，上述3項重點計畫是初步討論結果，期待外界提供意見，針對改隸案也感謝各界關心與建議，強調後續也一定會尊重、珍惜、並發揚竹女百年光榮和校友情感。

「不僅要創造新典範，也要以新典範作為平台的出發點。」2校聯合聲明也提到，非常贊同若竹女有機會改隸陽明交大，應是基於雙方長期合作後水到渠成的結果，並非浪費資源、倉促的結合。期許竹女與陽明交大共創優質的高中教育，向外永續擴散，使鄰近高中職獲益，促進大新竹的教育機會均優。