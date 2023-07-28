苗縣3校從在地出發 創新教育績優獲表揚

苗栗縣東興、蕉埔國小及國立苗栗高中，分別根據在地草莓產業、石虎及客語特色發展創新課程，入選「2023教育創新100」甄選，培養學生跨領域素養能力，教學團隊今天獲縣府表揚。

苗栗縣政府教育處表示，親子天下辦理「2023教育創新100」選拔，聚焦於解決真實難題、專題式學習、跨域連結及具備永續能力等4大主軸，募集100個運用知識的教育創新提案，接軌國際教學趨勢，全國347組團隊參與甄選，苗栗縣3所學校入選，分別為東興國小團隊的「莓好時光數位Maker」、蕉埔國小「科技守護石虎」，以及國立苗栗高中的「行尞貓裏～苗中Book思議」。

東興國小位於大湖鄉馬那邦山腰，多數家庭以草莓維生，校長陳亭儒告訴中央社記者，團隊以關懷家鄉產業出發，引導孩子創意思考，從發現問題、挑選適合國小學生的研究主題擬定課程地圖，再結合Scratch、IOT、AR、AI、觸控器等科技技術導入解決方案。

陳亭儒表示，學生從草莓栽植到行銷販售，已研究發展出多種模組，包括自動澆灌系統、天幕遮廉、草莓送餐車、雷射雕刻包裝盒、銷售小主播等，也有學生立志將家中傳統草莓園轉型智慧科技農場。她說，創新課程的價值，在於培養下一代具備發現、解決問題的精神和智慧，無論孩子將來從事任何工作、投入哪個領域，這套思維都用得上，學生遇到問題不再只說「沒辦法」，而是「我來試試看」。

蕉埔國小校長王美娟指出，學生因校前道路曾發生石虎路殺，觸發學習動機，團隊結合科技、藝術、社會、語文等跨領域創新課程，推動石虎保育的發展。她舉例，學生發現家中的雞被石虎侵入咬死，過去老一輩可能使用捕獸鋏反制，孩子們為保護野生動物另尋他法，設計出動物入侵預警功能，在雞舍圍籬架感應器，一旦觸動，飼主手機會有LINE提示，也有助於監控在地石虎出沒及數量。

苗栗高中則是結合新興科技與客語計畫經驗，將在地文化與數位學習融合，研發不同教學教案，提供學生不同的跨域素養學習機會。

苗栗縣長鍾東錦今天在縣府接見表揚3所學校團隊，肯定創新課程、教學方式為教育挹注活水。他表示，教育的轉變與創新，需要團隊互相交流，期盼未來有更多學校將創新思維融入教學設計方案，幫助苗栗學子立足在地、放眼國際。