貢寮國小新校長楊小梅 師鐸獎得主全臺首位新住民校長
新北市貢寮國小新任校長楊小梅，曾是師鐸獎得主，這次初任校長，更是全台灣第一位以新住民身分擔任校長一職，越南新住民楊小梅從小隨父母來台落地生根，投入教育工作二十多年，如今如願當上校長，她也會將自身經歷分享給學生，讓學生知道只要肯努力，未來將是無可限量。
新北市貢寮區貢寮國小新卸任校長交接，今(28)日在颱風天日中舉行，而兩位新卸任校長的好人緣，也讓活動中心差點擠爆，來自各界的教育人士，幾乎都來了，場面很盛大。
從代課老師、導師、科任、組長，一直到主任、專任輔導老師，從師24年，為了服務更多人，楊小梅不斷努力以擁有更多能力。攻讀研究所、參加輔導團，增進專業能力與教學歷練，這些努力，人人看在眼裡，她不但因此獲得師鐸獎肯定，如今更成為臺灣第一位新住民校長。
貢寮國小新任校長楊小梅表示，能夠擔任全臺灣第一位新住民校長，雖然很開心與興奮，但同時告訴自己將肩負重大的責任與使命，希望藉由自己新住民的身分，鼓勵其他新住民朋友甚至是新二代，或是較弱勢的孩子，只要你肯努力，將來一定是有機會完成自己的夢想。
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