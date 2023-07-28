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整建延宕開不了館 史前館長王長華接史博館「救火」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
文化部今宣布，史博館新任館長將由國立台灣史前文化博物館館長王長華於8月1日正式接任。圖/文化部提供
文化部今宣布，史博館新任館長將由國立台灣史前文化博物館館長王長華於8月1日正式接任。圖/文化部提供

國立歷史博物館工程嚴重延宕，自2018年閉館維修至今，原訂3年工程卻拖到迄今5年尚未完工，正值整建關鍵時刻，現任史博館館長梁永斐還提出退休申請。文化部今宣布新人事，史博新任館長將由國立台灣史前文化博物館館長王長華於8月1日接任，梁永斐轉任參事。

文化部長史哲表示，王長華具備人類學專業，且公務生涯中長達20多年期間奉獻於博物館事業，所任職過的博物館更橫跨至3萬年前史前文化的史前館、蒐藏台灣歷史也積極回應當代議題的台史博，以及推廣科技教育的科工館，從其服務經歷及博物館的典藏與研究跨幅來說，王長華都可謂是當今台灣最具資歷的「博物館老將」。

尤其，王長華於2018年接任史前館館長後，不僅於2019年順利完成南科考古館開館的重要使命，更在2020年接續展開史前館開館近20年後的首次大規模館舍建築再造及展示更新，克服疫情缺工等因素干擾，以具效率及縝密的規劃，讓史前館能於2022年展開局部試營運、2023年正式開館營運。

文化部指，王長華於史前館開館整備期積極地處理跨部會、地方政府、異業、國際的溝通、協調與交流，成功讓重新開館後的史前館不單只是外表的更新，更是整體史前館角色定位、服務廣度、國際鏈結的脫胎換骨。

因此，史哲特別在史博館開館營運前的關鍵時刻，商請王長華接任館長職務，期盼藉由其優異的規劃、控管、行政協調能力與專業，務實完成史博館開館重任。

史哲感謝梁永斐在國立台灣美術館、國立歷史博物館館長任內推動兩館重要工程進行，並且積極擴展藝術家網絡連結。相信梁永斐後續一定會持續協調與協助史博館及文化部相關工作推進。

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博物館 館長 文化部

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