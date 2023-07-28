苗栗石虎吉祥物「貓裏喵」根本不會喵 3校創新教育獲獎

苗栗的石虎吉祥物「貓裏喵」其實根本不會喵！苗栗縣東興國小以草莓為主軸設計創新課程、蕉埔國小運用科技提高大眾對石虎保育的認識和重視、國立苗栗高中結合客語計畫將在地文化與數位學習融合，都入選「2023教育創新100」學校，縣長鍾東錦今天接見表揚，並以親身經歷道出石虎野性的一面，更不會發出貓咪般的可愛叫聲。

鍾東錦中午前在縣府表揚獲得親子天下第五屆「2023教育創新100」入選團隊，肯定各校致力於創新教學、深耕在地特色教育的努力，為縣內教育注入活水源頭。

縣府教育處指出，「教育創新100」聚焦解決真實難題、專題式學習、跨域連結、具備永續能力4大主軸，以真實世界的學習為主題，募集100個把知識用出來的教育創新提案，今年全國共347組團隊參與甄選，東興國小團隊以「莓好時光數位Maker」、蕉埔國小團隊以「科技守護石虎」入選，苗栗高中團隊也以「行尞貓裏~苗中Book思議」入選。

東興不僅入選教育創新學校，另外也獲全國僅30個名額的企業特別獎；東興位在大湖鄉馬那邦山腰，學生家庭幾乎都種植草莓維生，校長陳亭儒帶領教師以在地產業為方向，發展跨領域創新課程，培養孩子解決生活問題的能力。她說，種草莓其實面臨很多難題及病蟲害，最近改良場建議的「隔季種草莓」，校方3年前就已安相關創新課程，讓孩子對草莓栽培面臨的難題有所認識，此外也導入草莓文創品的課程，鼓勵孩子探討如何讓家鄉的特色農產發展得更好。

苑裡鎮蕉埔國小校長王美娟鼓勵教師運用科技，提高大眾對石虎保育的認識和重視，盼翻轉偏鄉孩子學習新風景；鍾東錦也因此提及他接觸過石虎救傷的過程，強調石虎並不會發出如貓咪般的可愛叫聲，他也認為縣內石虎路殺事件，有相當多程度與流浪犬攻擊有關。