廟方支持赴日公演旅費 斗六市石榴國小學生親演布袋戲謝神

雲林縣斗六市石榴國小推廣傳統布袋戲，布袋戲團成軍12年，在全國賽多次獲獎，4年前首度受邀日本飯田國際偶戲節邀約演出，今年再度受邀，學校為60萬元旅費四處奔走，在縣府、善心人士及斗六新興宮、福德宮支持下，總算湊齊旅費，下周將出發表演，為感謝大家幫助，學生今天到斗六新興宮、福德宮公演謝神，也祈求旅途平安。

石榴國小校長蔡正龍說，學校推動傳統布袋戲，每年均獲得雲林國際偶戲節小金掌獎殊榮，目前由斗六明星園掌中戲團洪一郎老師及太日樂集張呈遠老師團隊協助前、後場的指導，今年不僅蟬聯全國創意戲劇比賽傳統偶戲類組特優，更獲得日本飯田國際偶戲節再次邀約，將於下周至日本演出。

蔡正龍說，雖然能出國表演是相當難得的機會，但龐大的出國旅費也讓學校十分擔心，所幸總經費約60萬的金額，在雲林縣政府、斗六市公所及一些機關、團體、善心人士及新興宮、福德宮的贊助下，已經籌募順利，12名學生今天特別至斗六市各贊助旅費的廟宇公演展開感恩之旅，所幸今天斗六風雨不大，演出順利。

新興宮副主委顏光玉今天看到小朋友表演布袋戲謝神，非常感動，對於學校願意傳承傳統文化，他非常希望能夠讓他們延續下去，因此得知校方籌募經費時，委員會一致同意補助，相信媽祖也覺得幫助教育是好事一樁。

日本飯田偶戲節（いいだ人形劇フェスタ，Iida Puppet Festa），是日本規模最大的人偶戲劇節慶，為期4天的活動期間，上演約400部偶戲表演，每年至少都超過4萬人次以上的觀眾參與欣賞。